তিন দাবিতে ট্রেজারার অফিসে ডাকসু নেতাদের অবস্থান

হল সংসদ ও ডাকসুর অতীতের সব ফান্ডের হিসাব দিয়ে বাজেট বুঝিয়ে দেওয়াসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতারা। রবিবার (২৬ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের অফিসে অবস্থান নিয়ে এসব দাবি জানান তারা।
রবিবার দুপুরে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের ও সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদের নেতৃত্বে রেজিস্ট্রার বিল্ডিং ঘেরাও করা হয়। পরে ট্রেজারারের অফিসে ডাকসু ফান্ডের হিসাব নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে ঢাকসু নেতাদের বাকবিতণ্ডা চলে।
তাদের তিন দফা দাবি হলো– হল সংসদ ও ডাকসুর অতীতের সব ফান্ডের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ করে বাজেট স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করতে হবে; নিরাপদ ক্যাম্পাস গঠনের লক্ষ্যে ক্যাম্পাস থেকে টোকাই, ভবঘুরে ও মাদকচক্র নির্মূল করতে হবে এবং জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে হবে; গত বছরের ৩ আগস্ট শেখ হাসিনার পক্ষে মিছিলে নেতৃত্বদানকারী ট্রেজারার অফিসে কর্মরত ডেপুটি রেজিস্ট্রার রুহুল আমিনসহ ফ্যাসিবাদের দোসর শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপসারণ করে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।
ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি যুবায়ের বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। ক্যাম্পাসকে টোকাই ও মাদকচক্রমুক্ত করে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা আমাদের মূল লক্ষ্য।’
তিনি আরও বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের সহযোগী ডেপুটি রেজিস্ট্রার রুহুল আমিনকে গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত আমরা এ জায়গা ত্যাগ করবো না। আমরা জানতে পেরেছি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাকে সেফ এক্সিট দিয়ে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।’