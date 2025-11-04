X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
ঢাবির নারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাইবার ব্যুলিং, অভিযোগপত্র দিলো ছাত্র মৈত্রী

ঢাবি প্রতিনিধি
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:১৬আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:১৬
ছাত্র সংগঠনটি উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক বিদিশা বরাবর অভিযোগপত্র জমা দেয়/বাংলা ট্রিবিউন

নারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাইবার ব্যুলিং এবং আপত্তিকর মন্তব্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ছাত্র সংগঠনটি উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক বিদিশা বরাবর অভিযোগপত্র জমা দেয়।

সংগঠনটির মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক নারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিগত কয়েক দিন ধরে অনলাইনে বিভিন্নভাবে হেনস্তা এবং ব্যুলিংয়ের শিকার হয়ে চলেছেন। সংগঠনটি ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ’ নামক ফেসবুক গ্রুপটির বিরুদ্ধে ‘আপত্তিকর মন্তব্য এবং চরিত্র হননের’ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হওয়ার অভিযোগ তুলেছে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ‘সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. সামিনা লুৎফাকে নিয়ে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য এই গ্রুপের বিভিন্ন পোষ্টে করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাপক সাইবার ব্যুলিংয়ের শিকার হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নারী শিক্ষার্থী ফারিয়া মতিন।’

সংগঠনটি মনে করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের সাইবার সুরক্ষা এবং ব্যুলিং প্রতিরোধে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে উপর্যুক্ত অভিযোগ বিবেচনায় এনে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। সংগঠনটি তাদের অভিযোগপত্রের সাথে অভিযুক্তদের নামের তালিকা এবং স্ক্রিনশটও জমা দিয়েছে।

/এমএইচআর/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সাইবার অপরাধনারীর প্রতি সহিংসতা
