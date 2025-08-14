X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
আল সাজিদুল ইসলাম দুলালের জাতীয় যুব পুরস্কার স্থগিত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫২আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫২
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

‘প্রতিক্ষণ যুব ফাউন্ডেশন’র প্রতিনিধি আল সাজিদুল ইসলাম দুলালকে দেওয়া জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২৫ স্থগিত করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। 

এতে বলা হয়, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ১২ আগস্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৬ জন সফল আত্মকর্মী ও সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় দুলালের নামও ছিল।

