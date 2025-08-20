অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে যেসব প্রতিশ্রুতিতে সই করলো ৩৫ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ৩৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ‘যৌথ ঘোষণায়’ স্বাক্ষর করেছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে তার কার্যালয়ে এই চুক্তি সই করা হয়।
মন্ত্রণালয়গুলো যেসব প্রতিশ্রুতিতে সই করেছে সেগুলো হচ্ছে—
১. নীতি প্রণয়নে অগ্রাধিকার: সব নীতিতে স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্মকৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্ধারণে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার এবং প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান নীতিগুলোর সংশোধন।
২. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন: জাতীয় অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ করা সাশ্রয়ী কার্যপন্থা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব ও আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং অধস্তন দফতর/সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়সহ সব স্তরে পরিকল্পিত কার্যক্রম তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
৩. জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সর্বজনীন অংশগ্রহণ: অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম সর্বাত্মক সরকারি এবং সর্বাত্মক সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেন সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সক্রিয় ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।
৪. সমন্বয় ও সহযোগিতা: প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সমন্বিত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং সমন্বয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা।
৫. অগ্রগতি পর্যালোচনা: প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ‘যৌথ ঘোষণা’র অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা সংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা, শনাক্তকৃত চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
স্বাক্ষরকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো জননিরাপত্তা বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবরা সাক্ষর করেন। এর বাইরে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, অর্থবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিবরা সই করেন। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানও সই করেন।