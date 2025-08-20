X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে যেসব প্রতিশ্রুতিতে সই করলো ৩৫ মন্ত্রণালয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৬আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৬
৩৫ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ৩৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ‘যৌথ ঘোষণায়’  স্বাক্ষর করেছে।

বুধবার (২০ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে তার কার্যালয়ে এই চুক্তি সই করা হয়।

মন্ত্রণালয়গুলো যেসব প্রতিশ্রুতিতে সই করেছে সেগুলো হচ্ছে—

১. নীতি প্রণয়নে অগ্রাধিকার: সব নীতিতে স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্মকৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্ধারণে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার এবং প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান নীতিগুলোর সংশোধন।

২. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন: জাতীয় অসংক্রামক রোগ  প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ করা সাশ্রয়ী কার্যপন্থা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব ও আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং অধস্তন দফতর/সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়সহ সব স্তরে পরিকল্পিত কার্যক্রম তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

৩. জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সর্বজনীন অংশগ্রহণ: অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম সর্বাত্মক সরকারি এবং সর্বাত্মক সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেন সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সক্রিয় ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৪. সমন্বয় ও সহযোগিতা: প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সমন্বিত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং সমন্বয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা।

৫. অগ্রগতি পর্যালোচনা: প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ‘যৌথ ঘোষণা’র অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা সংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা, শনাক্তকৃত চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্বাক্ষরকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো জননিরাপত্তা বিভাগ,  সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,  মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,  ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবরা সাক্ষর করেন। এর বাইরে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, অর্থবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়,  স্থানীয় সরকার বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ,  ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,  যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,  মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিবরা সই করেন। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানও সই করেন।

 

/এসএনএস/এপিএইচ/
বিষয়:
মন্ত্রণালয়প্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
চ্যালেঞ্জিং হলেও সুস্থ-সবল প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিটিশ চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানালেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
মহাখালী সাততলা বস্তিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে
মহাখালী সাততলা বস্তিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে
জুলাই মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ২৪ শতাংশ
জুলাই মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ২৪ শতাংশ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কা সফর করবে ইংল্যান্ড
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কা সফর করবে ইংল্যান্ড
তারেক রহমান-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে পরবর্তী আপিল শুনানি বৃহস্পতিবার
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাতারেক রহমান-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে পরবর্তী আপিল শুনানি বৃহস্পতিবার
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media