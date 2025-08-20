X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকলে প্রবাসীদের জন্য বেশি কাজ করা উচিত’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৭আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:১২
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আসিফ নজরুল

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, আসলে আমার কাছে মনে হয়— একটা সরকারের যদি ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকে, দেশপ্রেম থাকে, তাহলে প্রবাসীদের জন্য আরও বেশি কাজ করা উচিত। এই কাজ আসলে এক বছরে করার কাজ না, আমরা যে কাজগুলো করেছি— সেগুলো সমাপ্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলের নির্বাচনের সঙ্গে যে ম্যান্ডেট থাকে পাঁচ বছর, আসলে পাঁচ বছরের কাজ। পাঁচ বছরে কাজটা করে প্রবাসীদের জন্য অনেক বেশি উন্নত করে সত্যিকারের সংস্কার আনা সম্ভব।

বুধবার (২০ আগস্ট) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক বছরের অগ্রগতির বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, প্রবাসীদের জন্য অনেক কিছু করার আছে, আমাদের সবচেয়ে দরিদ্র অসহায় মানুষরা, অনেকেই সর্বস্ব বিক্রি করে বিদেশে গিয়ে প্রতারিত হন, কষ্ট ও দুর্ভোগে থাকেন। আমাদের ওপর ওনাদের অনেক ক্ষোভ থাকে—আমরা কী করছি, কিছু করছি না কেন। আমরা এটুকু বলতে পারি, আমরা ভিত্তি করে দিয়ে গিয়েছি। ইনশাআল্লাহ, আশা করবো পরবর্তীকালে যারাই ক্ষমতায় আসবে, এগুলো অব্যাহত রাখবে এবং আমাদের প্রবাসীরা যেন প্রবাসে সুখে, আনন্দে এবং সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন—এরকম একটা বাংলাদেশ যেন আমরা গড়তে পারি।      

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহযোগিতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিনামূল্যে সেবা প্রদানের জন্য ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম (ওইপি) উদ্বোধন করা হ‌য়। বুধবার (২০ আগস্ট) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

উপদেষ্টার একান্ত সচিব সারওয়ার আলম জানান, এটি একটি সমন্বিত অনলাইন পদ্ধতি, যা বিদেশে কর্মসংস্থান প্রত্যাশী ব্যক্তির, রিক্রুটিং এজেন্সি, বিদেশি নিয়োগকর্তা, বাংলাদেশ মিশন এবং বিএমইটি প্রশিক্ষণ ও ছাড়পত্র প্রদান করতে পারবে।

তিনি জানান, সরকারের নিজস্ব এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শতভাগ অনলাইনে বিএমইটি কর্তৃক সরাসরি বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা স্বল্প সময়ে এবং কম অভিবাসন ব্যয়ে বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশ গমন করছেন।

এ ছাড়া, বৃহত্তর ২১টি জেলার জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্ত প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা জানা‌নো হয় সংবাদ স‌ম্মেল‌নে।

/এসও/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
প্রবাসীআইন মন্ত্রণালয়আসিফ নজরুলউপদেষ্টা
সম্পর্কিত
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার প্রসঙ্গে আসিফ নজরুলচেষ্টা করছি, দিন শেষে কী হবে জানি না  
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন করে চলে যাবো: আসিফ নজরুল
আইন উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
ওয়ানডে র‌্যাঙ্কিং থেকে কোহলি-রোহিতের নাম উধাও, যা বললো আইসিসি
ওয়ানডে র‌্যাঙ্কিং থেকে কোহলি-রোহিতের নাম উধাও, যা বললো আইসিসি
৫ আগস্ট সাতক্ষীরা কারাগারের তালা ভেঙে পালানো সাইফুল গ্রেফতার
৫ আগস্ট সাতক্ষীরা কারাগারের তালা ভেঙে পালানো সাইফুল গ্রেফতার
হঠাৎ আমদানি আইপি বন্ধ, ভারতে আটকা পেঁয়াজের শতাধিক ট্রাক
হঠাৎ আমদানি আইপি বন্ধ, ভারতে আটকা পেঁয়াজের শতাধিক ট্রাক
নতুন ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিকল্পনা
নতুন ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিকল্পনা
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media