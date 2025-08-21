X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাগর-রুনির সন্তান মেঘের হাতে পূর্বাচলে প্লটের দলিল হস্তান্তর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৪আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৭
সাগর-রুনির সন্তান মেঘের হাতে পূর্বাচলের প্লটের দলিল হস্তান্তর করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

নিহত সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনির সন্তান মাহির সরওয়ার মেঘের কাছে পূর্বাচলে তিন কাঠা জমির দলিল হস্তান্তর করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ দলিল হস্তান্তর করা হয়। এ সময় মেঘ তার নিজের ডিজাইন করা একটি জার্সি ও ব‍্যাগ প্রধান উপদেষ্টাকে উপহার দেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, ২০০৪ সালে আবেদন করে ২০০৫ সালে এই প্লট বরাদ্দ পান সাগর। পরে ২০০৯ সালে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হলেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সাগরের পরিবারকে প্লট বুঝিয়ে দেয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে এর বর্তমান মালিক মেঘ।

প্লটের দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন।

তিনি বলেন, তদন্তে এ ধরনের দীর্ঘসূত্রতা মানুষের মধ‍্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আলোচিত এই হত‍্যা মামলায় দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি।

বৈঠকে উপস্থিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, তদন্তের দীর্ঘসূত্রতার সুযোগে বহু আলামত নষ্ট করে ফেলা হয়েছে বলে জানতে পেরেছে বর্তমান তদন্তকারী সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ্যে ছিলেন– উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার, ফরিদা আখতার ও সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. রিয়াজুল ইসলাম এবং মেহেরুন রুনির ভাই নওয়াজেশ আলম রোমান।

/এসও/আরকে/
বিষয়:
ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
রোহিঙ্গা বিষয়ে সম্মেলনে অংশ নিতে কক্সবাজার যাবেন প্রধান উপদেষ্টা
অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে যেসব প্রতিশ্রুতিতে সই করলো ৩৫ মন্ত্রণালয়
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
সর্বশেষ খবর
আজকাল আপন-পর চিনতে পারছেন তৌসিফ!
আজকাল আপন-পর চিনতে পারছেন তৌসিফ!
স্ত্রীসহ সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ২ মামলার অনুমোদন
স্ত্রীসহ সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ২ মামলার অনুমোদন
১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি: ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি: ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
স্ত্রীসহ সাবেক কর পরিদর্শকের বিরুদ্ধে দুদকের দুই মামলার সিদ্ধান্ত
স্ত্রীসহ সাবেক কর পরিদর্শকের বিরুদ্ধে দুদকের দুই মামলার সিদ্ধান্ত
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media