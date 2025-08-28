জাতীয় পর্যায়ে পালিত হবে লালনের তিরোধান দিবস

এখন থেকে প্রতি বছর ১৭ অক্টোবর জাতীয় পর্যায়ে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হবে লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস। দিবসটিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে পালনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের ৪০তম বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় বলে জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানায়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর ১৭ অক্টোবর লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে উদ্যাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।