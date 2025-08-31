X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
ফোনে নুরের খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৬আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৬
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও নুরুল হক নুর

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ফোন করে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন। 

রবিবার (৩১ আগস্ট) সকালে গণঅধিকার পরিষদের নেতা আবু হানিফ জানান, আজ সকাল ১০টায় ফোন করে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তিনি নুরুল হক নুরকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও আশ্বস্ত করেন। 

গণঅধিকার পরিষদের এই নেতা জানান, নুরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে রাষ্ট্রপতি তার ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এ জঘন্য হামলায় জড়িতদের ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে মর্মেও রাষ্ট্রপতি আশ্বস্ত করেছেন বলে জানান আবু হানিফ।

বিষয়:
নুরুল হক নুররাষ্ট্রপতিমো. সাহাবুদ্দিন
