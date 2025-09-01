X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
‘যুক্তরাষ্ট্র কোনও রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে সমর্থন করে না’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩২আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৬
সিইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্র্যাসি অ্যান জ্যাকবসন

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কোনও রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ফলাফলের প্রতি সমর্থন জানায় না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্র্যাসি অ্যান জ্যাকবসন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ মন্তব্য করেন।

ট্র্যাসি অ্যান জ্যাকবসন বলেন, ‘অনেক গুজব ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই আমি স্পষ্ট করতে চাই, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবস্থান কী। আমরা অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগকে সমর্থন করি—যাতে আগামী বছরের শুরুতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র সরকার কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না। তবে তাদের লক্ষ্য ও অঙ্গীকার বুঝতে আমরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। একইভাবে কোনও রাজনীতিককেও আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য জানার জন্য তাদের সঙ্গে দেখা করি। আমরা কোনও ফলাফলকেই সমর্থন করি না—এটা একান্তই বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্ত।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আশা করি আসন্ন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি সফল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।’

এসময় সিইসির সঙ্গে বৈঠকে অন্যদের মধ্যে মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক প্রধান ডেভিড মো, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ফিরোজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুর ২টায় বৈঠকটি হওয়ার কথা থাকলেও আগারগাঁওয়ে ছাত্র আন্দোলনের জন্য নিরাপত্তাজনিত কারণে বৈঠকটি বাতিল করা হয়েছিল।

‎গত বছরের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এটিই মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির প্রথম বৈঠক।

 

বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রনির্বাচননির্বাচন কমিশনরাষ্ট্রদূত
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media