X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাতিল এনআইডি সংশোধনের আবেদন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৯আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৯
জাতীয় পরিচয়পত্র

বাতিল হওয়া জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধনের আবেদন করা যাবে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। চলমান ক্রাশ প্রোগ্রামে যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন আবেদন বাতিল করা হয়েছে, তারা আবেদন করলে সেসব আবেদনের পূর্বের ক্যাটাগরিতে করতে হবে বলে জানিয়েছে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ।

সম্প্রতি এনআইডি সহকারী পরিচালক (বৈধ ও সঠিকতা যাচাই) মুহা. সরওয়ার হোসেন এ সংক্রান্ত নির্দেশনা মাঠ কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছেন।

এতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ‘ক্র্যাশ প্রোগ্রাম’ পরিচালনা করা হয়। অন্যদিকে ‘ঘ’ ক্যাটাগরির জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এনআইডি উইং হতেও বিগত ২১ জুলাই থেকে ৩১ অক্টোবর ক্রাশ প্রোগ্রাম চলমান ছিল। ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায়– (১) প্রয়োজনীয় দলিলাদি (ডকুমেন্টস) চাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে না পারা (২) যথাযথভাবে আবেদন দাখিল না করা/অসম্পূর্ণ আবেদন (৩) চাহিত সংশোধন দাখিলকৃত দলিলাদির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হওয়া (৪) সাক্ষাৎকারে (ইন্টারভিউ) ডাকার পর যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া/অনুপস্থিত থাকা (৫) সংশ্লিষ্ট এনআইডিধারী ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল করা, ইত্যাদি কারণে যাদের এনআইডি সংশোধন আবেদন বাতিল হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়নি।

এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট এনআইডিধারী ব্যক্তি পুনরায় আবেদন করলে সেটি পরে উচ্চতর ধাপ হিসেবে ক্যাটাগরিভুক্ত না করে পূর্বের ক্যাটাগরিতে (যে ক্যাটাগরি হতে বাতিল করা হয়েছে) নির্ধারণ করে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ছয় মাসে ক্রাশ প্রোগ্রামে ৯ লাখের মতো এনআইডি সংশোধন সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি করেছে নির্বাচন কমিশন।

/এএজে/আরআইজে/
বিষয়:
এনআইডিজাতীয় পরিচয়পত্র
সম্পর্কিত
ফ্রান্সসহ চার দেশে এনআইডি কার্যক্রমে সরকারের সম্মতি পেলো ইসি
সাবেক ডিআইজি বাতেন ও তার স্ত্রীর এনআইডি ব্লকড
সুপ্রিম কোর্টে প্রবেশে পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশনা
সর্বশেষ খবর
‘বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ফুটবলীয় সম্পর্ক বাড়ছে’
‘বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ফুটবলীয় সম্পর্ক বাড়ছে’
বিশেষ ট্রেনে চীনের পথে কিম জং উন
বিশেষ ট্রেনে চীনের পথে কিম জং উন
সংঘর্ষের পর চবি ক্যাম্পাস থমথমে, সুষ্ঠু বিচার দাবি
সংঘর্ষের পর চবি ক্যাম্পাস থমথমে, সুষ্ঠু বিচার দাবি
চুলে বাহারি রঙ, যত্ন নেবেন যেভাবে
চুলে বাহারি রঙ, যত্ন নেবেন যেভাবে
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media