X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার খোঁজ নিতে মধ্যরাতে চমেকে ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৪আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৪
আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে চমেক হাসপাতালে ধর্ম উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিতে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটে গেলেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টায় চবির শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে চমেক হাসপাতালে যান তিনি। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা চবির আহত শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। আহত শিক্ষার্থীদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও এ সংঘর্ষের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের বিচারের আওতায় আনার বিষয়ে আহতদের পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করেন। এছাড়া, তিনি আহতদের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসকদেরকে নির্দেশনা দেন।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এখানে এরূপ  সংঘর্ষের ঘটনা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতকারীদের নতুন কোনও চক্রান্ত বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়া হবে না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অনুরোধ জানান। 

এসময় চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ডা. কাজী সাইফুল ইসলাম আজিম, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিন্যান্স) ডা. দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাঈদ আহসান খালিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। 

উল্লেখ্য, ধর্ম উপদেষ্টা দু'দিনের সরকারি সফরে বর্তমানে চট্টগ্রামে রয়েছেন।

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চমেকধর্ম উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
চবি উপাচার্যের বক্তব্যের প্রতিবাদে নারী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
সংঘর্ষের পর চবি ক্যাম্পাস থমথমে, সুষ্ঠু বিচার দাবি
সংঘর্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে চবি প্রশাসনের ১০ সিদ্ধান্ত
সর্বশেষ খবর
হত্যাচেষ্টার নতুন মামলায় গ্রেফতার নাসার নজরুল
হত্যাচেষ্টার নতুন মামলায় গ্রেফতার নাসার নজরুল
দ্বিতীয় দিনের মতো বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ
দ্বিতীয় দিনের মতো বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ
নুর ও খন্দকার লুৎফরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল
নুর ও খন্দকার লুৎফরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল
রাজধানীতে পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজন আহত
রাজধানীতে পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজন আহত
সর্বাধিক পঠিত
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media