রাজনৈতিক নেতাদের তেল দেবেন না, রিজার্ভ রাখুন: পুলিশকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৯আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৯
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে পুলিশকে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাদের তোষামোদ বা বিশেষ সুবিধা না দিতে সতর্ক করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, পুলিশকে নিরপেক্ষ থেকে শুধু জনগণের স্বার্থে কাজ করতে হবে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আয়োজিত নির্বাচনি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘কোনও রাজনৈতিক দলকে বিশেষ সুবিধা দেবেন না, নিজেকে রাজনৈতিক কর্মী ভাববেন না। মনে রাখবেন, পেশিশক্তি কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আপনারা যদি এখন থেকেই তেল দেওয়া শুরু করেন, নির্বাচনের পর কিন্তু সেই তেল শেষ হয়ে যাবে। তাই যার কাছে যতটুকু তেল আছে, সেটা রিজার্ভ করে রাখুন। দল নয়, জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করুন।’ 

তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা কোনও দলের দিকে ঝুঁকবেন না। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাটাই আপনাদের দায়িত্ব। আইন মেনে, জনগণের স্বার্থে কাজ করতে হবে।’

