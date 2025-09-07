X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে আইন উপদেষ্টার শোক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৮আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৮
বদরুদ্দীন উমর ও আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল

লেখক-গবেষক, রাজনীতিক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) এক শোকবার্তায় আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে বার্ধকব্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন বদরুদ্দীন উমর। রবিবার সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক পুত্রসন্তান রেখে গেছেন।

আসিফ নজরুল
আগস্টে বিজিবির অভিযানে ১৭৭ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ
অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যা বললেন মেঘমল্লার বসু
সীমান্তে মাদক ও চোরাচালানি পণ্যসহ একজন আটক 
মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
