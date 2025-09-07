বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে আইন উপদেষ্টার শোক

লেখক-গবেষক, রাজনীতিক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) এক শোকবার্তায় আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে বার্ধকব্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন বদরুদ্দীন উমর। রবিবার সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক পুত্রসন্তান রেখে গেছেন।