X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: ভোটকেন্দ্রের খসড়া প্রকাশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৬আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫
ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ ভোটকেন্দ্রের খসড়া সংখ্যা প্রকাশ করেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের খসড়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা রাখা হয়েছে ৪২ হাজার ৬১৮টি। চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রকাশ করা হবে আগামী ২০ অক্টোবর।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরের সামনে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ ভোটকেন্দ্রের এই খসড়া সংখ্যা প্রকাশ করেন।

আখতার আহমেদ জানান, গড়ে তিন হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র ধরে খসড়ায় মোট ৪২ হাজার ৬১৮টি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। গত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ছিল ৪২ হাজার ১৫০টি।

সচিব জানান, পুরুষদের জন্য প্রতি কক্ষে ৬০০ জন ধরে ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৩৯টি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর নারীদের জন্য প্রতি কক্ষে ৫০০ জন ধরে ১ লাখ ২৯ হাজার ১০৭টি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। খসড়ায় মোট ভোটকক্ষ রাখা রয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৪৬টি। গত সংসদ নির্বাচনে ভোটকক্ষ ছিল ২ লাখ ৬১ হাজার ৪৭২টি।

আখতার আহমেদ বলেন,  ‘যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হলো তার ওপর দাবি আপত্তি ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেওয়া হবে। দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি হবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। আর  চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্র প্রকাশ করা হবে ২০ অক্টোবর।’

উল্লেখ্য, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচন ও ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে নিচ্ছে ইসি।

/এএজে/এম/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশন
সম্পর্কিত
ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ও বডি ওর্ন ক্যামেরা নিয়ে করণীয় নেই ইসির
নতুন দলের নিবন্ধন চূড়ান্ত করতে বৃহস্পতিবার ইসির বৈঠক
এবার কানাডায় চালু হলো এনআইডি সেবা
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া আরও ৭২ জন আক্রান্ত
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া আরও ৭২ জন আক্রান্ত
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট, সেই ওসি প্রত্যাহার
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট, সেই ওসি প্রত্যাহার
পান্থকুঞ্জ পার্ক-হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা
পান্থকুঞ্জ পার্ক-হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media