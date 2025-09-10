ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: ভোটকেন্দ্রের খসড়া প্রকাশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের খসড়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা রাখা হয়েছে ৪২ হাজার ৬১৮টি। চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রকাশ করা হবে আগামী ২০ অক্টোবর।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরের সামনে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ ভোটকেন্দ্রের এই খসড়া সংখ্যা প্রকাশ করেন।
আখতার আহমেদ জানান, গড়ে তিন হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র ধরে খসড়ায় মোট ৪২ হাজার ৬১৮টি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। গত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ছিল ৪২ হাজার ১৫০টি।
সচিব জানান, পুরুষদের জন্য প্রতি কক্ষে ৬০০ জন ধরে ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৩৯টি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর নারীদের জন্য প্রতি কক্ষে ৫০০ জন ধরে ১ লাখ ২৯ হাজার ১০৭টি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। খসড়ায় মোট ভোটকক্ষ রাখা রয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৪৬টি। গত সংসদ নির্বাচনে ভোটকক্ষ ছিল ২ লাখ ৬১ হাজার ৪৭২টি।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হলো তার ওপর দাবি আপত্তি ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেওয়া হবে। দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি হবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। আর চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্র প্রকাশ করা হবে ২০ অক্টোবর।’
উল্লেখ্য, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচন ও ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে নিচ্ছে ইসি।