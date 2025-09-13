নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় সুশীলা কার্কিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) এক চিঠিতে তিনি এ কথা জানান।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।
এক সংকট ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ সময়ে আপনার এই উচ্চ পদে আসীন হওয়ায় নেপালের জনগণ আপনার প্রতি যে আস্থা রেখেছে তারই প্রতিফলন। নেপালের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে আমরা আশাবাদী, আপনার যোগ্য নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় নেপাল এবং তার জনগণ শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবে।
চিঠিতে ড. ইউনূস বলেন, আমাদের দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার নিবিড় সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অপেক্ষায় আছি। নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর সময় প্রাণহানির ঘটনায় আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনা করি। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করি এবং নেপালের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকুক।