১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৬আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০২
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও সুশীলা কার্কি

নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় সুশীলা কার্কিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) এক চিঠিতে তিনি এ কথা জানান।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এক সংকট ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ সময়ে আপনার এই উচ্চ পদে আসীন হওয়ায় নেপালের জনগণ আপনার প্রতি যে আস্থা রেখেছে তারই প্রতিফলন। নেপালের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে আমরা আশাবাদী, আপনার যোগ্য নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় নেপাল এবং তার জনগণ শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবে।

চিঠিতে ড. ইউনূস বলেন, আমাদের দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার নিবিড় সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অপেক্ষায় আছি। নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর সময় প্রাণহানির ঘটনায় আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনা করি। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করি এবং নেপালের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকুক।

নেপালড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সব কিছু ভুলে ভারত-পাকিস্তানকে শুধু খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিমের
‘সরকারকে চাপে রাখতে’ ৮ দলের কর্মসূচি আসছে কাল
মস্তিষ্কের নিউরনের মতো এআই মডেল উন্মোচন চীনে
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
বুলবুল ভাই যোগ্য লোক তাই আমার জায়গায় এসেছেন: আশরাফুল
 
 
