X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৭আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৭
আরব আমিরাতে বাংলাদেশের দূতাবাস

বাংলাদেশের ওপর সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা থাকার বিষ‌য়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হ‌য়ে‌ছে, তার সত্যতা নেই বলে জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) তিনি এ তথ্য জানান।

ভ্রমণ বিষয়ক ওয়েবসাইট ইউএইভিসাঅনলাইন ডট কম দা‌বি ক‌রে‌ছে, বাংলাদেশসহ ৯টি দেশকে ভিসা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রেখেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই খবরটি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামা‌জিক যোগা‌যোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আমিরাতের সরকারি ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত কো‌নও তথ্য প্রকাশ না করা হ‌লেও বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে শ‌নিবার আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবর প্রকাশ হয়েছে।

এ বিষ‌য়ে জান‌তে চাইলে রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ ব‌লেন, আমরা অফিশিয়া‌লি দূতাবাস থে‌কে বা আমাদের কনস্যুলেট থে‌কে আমিরাত সরকারের এই ধরনের কো‌নও বার্তা পাইনি। যে ও‌য়েবসাইটটির বরা‌তে বাংলাদেশের বি‌ভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ হ‌য়ে‌ছে, সেই ওয়েবসাইট সম্প‌র্কে আমরা এখন পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি; এটি এক‌টি ভিসা সেন্টার প্রসেসিং ওয়েবসাইট। এটির অথেন্টিসিটি নেই।

তিনি বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত যা বুঝতে পার‌ছি, এটা একটা ভিসা সেন্টারের ‘দুরভিসন্ধিমূলক’ পোস্ট হ‌তে পা‌রে।

ইউএইভিসাঅনলাইন ডট কম দা‌বি ক‌রে‌ছে, বাংলাদেশসহ নয়টি দেশের মধ্যে আমিরাতের ভিসা ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে—আফগানিস্তান, লিবিয়া, ইয়েমেন, সোমালিয়া, উগান্ডা, ক্যামেরুন, সুদান ও লেবানন।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা আমিরাত সরকার না দিলেও ভিসা ইস্যু বন্ধ করে দেয়। 

ভিসা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য গত ফেব্রুয়ারিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দুবাইয়ে দুদিনব্যাপী ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টস সামিটে অংশগ্রহণের পাশাপাশি দেশটির বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ আহ্বান জানান। 

/এসও/এমকেএইচ/
বিষয়:
সংযুক্ত আরব আমিরাতভিসাভিসা নিষেধাজ্ঞা
সম্পর্কিত
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী ভিসার জন্য বছরে ১ লাখ ডলার ফি আরোপ
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক কমাতে পারে আরব আমিরাত
সর্বশেষ খবর
কর্মবিরতির ঘোষণা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
কর্মবিরতির ঘোষণা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
জেনেভা ক্যাম্পে যৌথবাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার ৩২, ককটেল-অস্ত্রসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার
জেনেভা ক্যাম্পে যৌথবাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার ৩২, ককটেল-অস্ত্রসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার
মালয়েশিয়ায় বিদেশি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় জালিয়াতি রোধে নতুন উদ্যোগ
মালয়েশিয়ায় বিদেশি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় জালিয়াতি রোধে নতুন উদ্যোগ
চীনের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে: বাফুফে সভাপতি
চীনের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে: বাফুফে সভাপতি
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media