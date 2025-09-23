X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৪৫আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৪৫
নিউইয়র্ক পৌঁছানোর পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বিকাল ৩টার দিকে তাকে বহনকারী ফ্লাইট জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছায়।

এর আগে সোমবার স্থানীয় সময় রাত ১টা ৪০ মিনিটের দিকে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে ছয়জন রাজনৈতিক নেতা। তারা হলেন- বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক তাসনিম জারা।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধি দলে যোগ দেবেন জামায়াত নেতা জামায়াত নেতা নকিবুর রহমান তারেক।

প্রধান উপদেষ্টার আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে এবং ২ অক্টোবর দেশে ফিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

