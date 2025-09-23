X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ পুরোপুরি প্রস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৯আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৯
মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

বাংলাদেশর অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ সাধারণ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

স্থানীয় সময় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন বিশেষ দূত এবং ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গরের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। এটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ হবে। এজন্য দেশ পুরোপুরি প্রস্তুত।’

সের্জিও গর প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে উভয় পক্ষ বাণিজ্য, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা, সার্ক পুনরুজ্জীবন, রোহিঙ্গা সংকট এবং ঢাকাকে লক্ষ্য করে ভুল তথ্যের বিস্তারসহ বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা কক্সবাজারের ক্যাম্পে অবস্থানরত দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহায়তা কামনা করেন। জবাবে মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, রোহিঙ্গাদের জন্য তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

ড. ইউনূস বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে।’

তিনি আসিয়ানে যোগদানে বাংলাদেশের আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির সঙ্গে একীভুতকরণ দেশের উন্নয়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করতে পারে।’ পাশাপাশি তিনি স্থলবেষ্টিত নেপাল ও ভুটানের পাশাপাশি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের গুরুত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, ‘ঘনিষ্ঠ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারি।’

প্রধান উপদেষ্টা সার্জিও গরকে তার সুবিধামতো সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

/এসও/এম/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রনির্বাচনপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নিউইয়র্কে পুলিশ কর্মকর্তা দিদারের পরিবারের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ
দুর্বল দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা বাড়ানোর তাগিদ প্রধান উপদেষ্টার
নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলো ফ্রান্স
ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলো ফ্রান্স
নিউইয়র্কে পুলিশ কর্মকর্তা দিদারের পরিবারের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ
নিউইয়র্কে পুলিশ কর্মকর্তা দিদারের পরিবারের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহকর্মীর মৃত্যু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহকর্মীর মৃত্যু
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media