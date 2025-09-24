X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
মসৃণ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহায়তা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৮আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:০১
প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও ডব্লিউটিও মহাপরিচালক ড. এনগোজি ওকোনজো-ইওয়েলার বৈঠক

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে (ডব্লিউটিও) বাংলাদেশের জন্য একটি মসৃণ রূপান্তর নিশ্চিত করার জন্য তার পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদা থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রফেসর ইউনূস নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ৮০তম সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে ডব্লিউটিও মহাপরিচালক ড. এনগোজি ওকোনজো-ইওয়েলার সঙ্গে বৈঠকের সময় এই বিষয়টি উত্থাপন করেন।

তিনি আসন্ন ডব্লিউটিও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের মহাপরিচালককে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক তার সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের শেষের দিকে এলডিসি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তাদের আলোচনা দীর্ঘ প্রত্যাশিত ডব্লিউটিও সংস্কার এবং বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্য চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কেও ছিল।

জবাবে ড. ওকোনজো-ইওয়েলা জোর দিয়ে বলেন, ‘ব্যাপক উদ্বেগ সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য স্থিতিস্থাপক রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৭৫ শতাংশ এখনও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়।’

ডব্লিউটিও প্রধান জেনেভাভিত্তিক সংস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সমর্থন কামনা করেন। তিনি বলেন, ‘ডব্লিউটিওকে অবশ্যই সংস্কার করতে হবে। আমি আপনার সক্রিয় সম্পৃক্ততা চাই। আমি এখানে আপনাদের নেতৃত্ব চাই।’

প্রফেসর ইউনূস ডব্লিউটিওর ব্যাপক সংস্কারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘দ্রুত বিকশিত বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশে কার্যকরভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সংস্থাটিকে অবশ্যই মানিয়ে নিতে হবে।’ তিনি 'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সময় এসেছে’ উল্লেখ করে বলেন, ‘বাংলাদেশ অর্থবহ পরিবর্তনের সমর্থনে সোচ্চার হতে প্রস্তুত।’

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও পরিবহন উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফি সিদ্দিকী, এসডিজি সমন্বয়ক ও সিনিয়র সচিব লামিয়া মোর্শেদ।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
