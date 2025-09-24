বাংলাদেশে জলবায়ু-সহনশীল কৃষিতে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত অস্ট্রেলিয়ার

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনশীলতা ও জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে নিজেদের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে অস্ট্রেলিয়া। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দিচ্ছে দেশটি।
বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাইকমিশনার ক্লিনটন পোবকে এ সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জলবায়ু-সহনশীল ও টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর এক কর্মশালায় অংশ নিয়ে এই আশ্বাস দেন। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
অনুষ্ঠানে পোবকে বলেন, পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি রোধ ও কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের সঙ্গে ধারাবাহিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে অস্ট্রেলিয়া।
কর্মশালায় অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চের (এসিআইএআর) অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের অবদানের ওপর আলোকপাত করা হয়।
কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (সিএসআইআরও) সহযোগিতায় এসব প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল শস্য উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের লবণাক্ত উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই কৃষি পদ্ধতি প্রসারে গবেষণা চালানো হচ্ছে।
এই প্রকল্পগুলো স্থানীয় কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে এবং দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়তার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই উদ্যোগগুলো বাংলাদেশের কৃষি খাত শক্তিশালী করা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু কর্মসূচিতে অবদান রাখতে অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ।