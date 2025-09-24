X
দারিদ্র্য কারও স্বপ্নের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৬আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৬
বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ছবি: প্রেস উইং

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমাদের ওপর নির্ভরশীল প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর আমাদের অবশ্যই শুনতে হবে। বাংলাদেশে আমরা বিশ্বাস করি, দারিদ্র্য কারও স্বপ্নের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সম্পদের সুবিধা ন্যায়বিচারের হাতিয়ার।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক বৈশ্বিক অর্থনীতি: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য প্রথম দ্বিবার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি  বলেন, যখন একজন নারী ব্যবসা শুরু করেন, যখন তরুণরা সৌর শক্তি তৈরি করে এবং আইটি অর্জন করে, যখন জনবসতির শিশুরা পুষ্টি এবং স্যানিটেশনের সুবিধাসহ স্কুলে যায়— রূপান্তর বাস্তব এবং স্থায়ী হয়ে ওঠে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতিগুলো অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। এসডিজিগুলোর জন্য ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বার্ষিক বিনিয়োগের ব্যবধান কমিয়ে আনা অত্যন্ত দুর্দান্ত কাজ, তবে অপরিহার্য।

তিনি বলেন, সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে আর্থিক সহায়তার জন্য আমি পাঁচটি অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক সহায়তার সমর্থনে অভ্যন্তরীণ সম্পদকে ন্যায্যভাবে একত্রিত করা। কর ব্যবস্থা অবশ্যই প্রগতিশীল, স্বচ্ছ হতে হবে এবং বহুজাতিক করপোরেশনগুলো তাদের অংশ প্রদান করে তা নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক কর সহযোগিতা সম্পর্কিত জাতিসংঘের কাঠামোর অধীনে আলোচনায় অবশ্যই এই বৈষম্যগুলো সমাধান করতে হবে।

জাতিসংঘের বাজেট কাটছাট বা ওডিএ সঙ্কুচিত করা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য বিপরীত হবে, যেখানে জলবায়ু ধাক্কা এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো আরও বেশ কয়েকটি সংকটের মধ্যে ১৩ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। এখানে বৈশ্বিক সমর্থন বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয়ত, উদ্ভাবনী অর্থায়ন এবং সামাজিক ব্যবসার ব্যবহার করুন। মিশ্রিত অর্থ এবং উদ্যোগগুলো যা সমস্যা সমাধানের জন্য মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করে তারা চাকরি, অন্তর্ভুক্তি এবং মর্যাদার প্রমাণিত চালক।

তৃতীয়ত, বিশ্ব আর্থিক কাঠামো এবং ঋণ প্রশাসনের সংস্কার। উন্নয়নশীল দেশগুলোর আরও বেশি আওয়াজ দরকার। ঋণ স্থিতিস্থাপকতা এবং উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হওয়া উচিত, কৃচ্ছ্রসাধন নয়।

চতুর্থত, স্বচ্ছতা বজায় রাখা, অবৈধ অর্থায়ন রোধ করা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জনগণকে, বিশেষ করে তরুণদের অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে সম্পদের ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহির আওতায় যেন আনা হয়।

পঞ্চমত, সবচেয়ে দুর্বল, প্রাণবন্ত আবাসন, জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের জন্য বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা।

 

বিষয়:
জাতিসংঘপ্রধান উপদেষ্টা
