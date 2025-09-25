X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৪আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২২
মো. তৌহিদ হোসেন ও সাইয়্যেদ বদর বিন হামাদ আলবুসাইদি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ বদর বিন হামাদ আলবুসাইদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে সাক্ষাৎ করেন তারা। সাক্ষাৎকালে উভয় নেতা বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে উষ্ণ ও দীর্ঘদিনের সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন দুই মন্ত্রী।

৭ লাখ বাংলাদেশি কর্মীকে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য ওমান সরকারকে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। প্রয়োজনের ভিত্তিতে আরও কর্মী নিয়োগের অনুরোধ জানান তিনি।

বৈঠক শেষে দুই মন্ত্রী বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমি এবং ওমানের ডিপ্লোম্যাটিক অ্যাকাডেমির মধ্যে কূটনৈতিক স্টাডিজ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেন। এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করেন তারা।

/এসও/আরকে/
বিষয়:
ওমানপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
গাজায় শান্তি রক্ষায় অবদান রাখতে চায় বাংলাদেশ
ফিলিস্তিনকে পশ্চিমা ৪ দেশের স্বীকৃতি, স্বাগত জানালো বাংলাদেশ
চার রাজনীতিবিদসহ সোমবার নিউইয়র্ক যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
মিরপুর ৬০ ফিট রোডে মীনা বাজারের নতুন আউটলেট উদ্বোধন
মিরপুর ৬০ ফিট রোডে মীনা বাজারের নতুন আউটলেট উদ্বোধন
কুষ্টিয়ায় হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালে ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা
কুষ্টিয়ায় হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালে ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা
দেশে জঙ্গিবাদ নেই: এটিইউ প্রধান
দেশে জঙ্গিবাদ নেই: এটিইউ প্রধান
নভেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলছে সেন্টমার্টিন
নভেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলছে সেন্টমার্টিন
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media