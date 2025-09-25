স্বৈরশাসনের অবসানে বাংলাদেশের তরুণরা জেগে উঠেছিল: প্রধান উপদেষ্টা 

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, গত বছর (২০২৪) বাংলাদেশে আমরা তরুণদের অসাধারণ শক্তি প্রত্যক্ষ করেছি। তারা বছরের পর বছর ধরে চলা স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে, আমাদের জাতির গতিপথ পুনরায় ঠিক করার জন্য সাহসের সঙ্গে জেগে উঠে এসেছিল। তারা সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তরের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করেছিল।
বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে যুবকদের জন্য ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশনের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘‘৮৫ বছর বয়সে আমি আজকের থিম ‘আন্তঃপ্রজন্মের সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা’ -এর গভীরতা অনুভব করি।’’ তিনি বলেন, ‘‘বিশ্বজুড়ে তরুণরা পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃত। তবুও তারাই ক্রমাগত বৈষম্য, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, সংরক্ষণবাদ এবং ডিজিটাল বিভাজনের শিকার প্রথম ব্যক্তি। সর্বোপরি, বেকারত্ব সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের দেশগুলোতে যুব বেকারত্ব প্রাপ্তবয়স্কদের বেকারত্বের চেয়ে চারগুণ বেশি। কিন্তু, যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া বিশ্বের স্থায়ী অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব নয়।’’
ড. ইউনূস বলেন, ‘‘প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য বিশাল প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এর সুফল লোভের দেয়ালের আড়ালে রাখা উচিত নয়। এ কারণেই বাংলাদেশে আমরা একটি জাতীয় যুব উদ্যোক্তা নীতি চালু করেছি, যা অর্থায়ন, দক্ষতা এবং বাজারের প্রবেশাধিকার দেয়, যা তরুণদের চাকরিপ্রার্থীর পরিবর্তে উদ্যোক্তা হতে সক্ষম করে। আমরা আমাদের স্বাধীন সংস্কার কমিশনগুলোতে যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি এবং আমাদের গণতন্ত্র নবায়ন করতে যুব সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতা চালু করেছি।’’
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘‘বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ফর ইয়ুথ, প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার, ইউএন ইয়ুথ স্ট্র্যাটেজি ২০৩০ এবং ইয়ুথ, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি এজেন্ডাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। কিন্তু কোনও দেশ একা যুব ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারে না। বাধা দূর করতে, সমতা নিশ্চিত করতে এবং আন্তঃপ্রজন্মের নেতৃত্বকে উৎসাহিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা ব্যতীত, হতাশা অস্থিরতায় বিস্ফোরিত হতে পারে— যা আমাদের আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কারণ এই জাতীয় ঘটনাগুলোর ঝলক ইতোমধ্যে প্রদর্শিত হতে শুরু করেছে।’’
তিনি বলেন, ‘‘শেষ কথা খুব সাধারণ, আমাদের একা ভবিষ্যৎকে বহন করার দরকার নেই। আমাদের কেবল তরুণদের— তাদের ন্যায্য অংশ, নিরাপদ স্থান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দিতে হবে। আমি নিশ্চিত, নিজের জন্য, বিশ্বের জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য তারা বিচক্ষণতার সঙ্গে বেছে নেবে।’’