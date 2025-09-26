X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন ড. ইউনূস, উপস্থিত ছিলেন ছয় রাজনীতিক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৭আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৮
জাতিসংঘ অধিবেশনে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যোগ দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ছয় রাজনৈতিক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮০তম অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। ভাষণের সময় অধিবেশন হলে উপস্থিত ছিলেন তার সঙ্গে সফররত ছয় রাজনীতিক।

তারা হলেন- বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা,  বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং জামায়াত নেতা ড. নকিবুর রহমান।

প্রধান উপদেষ্টা তার ভাষণে ন্যায়বিচার, সংস্কার এবং নতুন করে আন্তর্জাতিক সংহতির আহ্বান জানান। এ সময় তিনি জাতিসংঘ সনদের ৮০তম বার্ষিকীতে সাধারণ পরিষদের সভাপতি এবং সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানান।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের ঐতিহাসিক সাফল্যের প্রশংসা করে বহুপাক্ষিকতা জোরদার করতে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বর যাতে শোনা যায় তা নিশ্চিত করতে সংস্কারের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগদান, জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের সঙ্গে সহযোগিতা এবং অতীতের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষার পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের দৃঢ় মানবাধিকার প্রতিশ্রুতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ইউনূস আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের প্রতি সদস্য দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গাদের জন্য সমর্থন বাড়ানোর আহ্বান জানান। এছাড়াও গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানান এবং গাজায় সহিংসতা বন্ধে জরুরি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের আহ্বান জানান।

