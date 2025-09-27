X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ট্রাম্পের সঙ্গে ড. ইউনূস ও তার মেয়ের ছবি প্রকাশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০৪আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০৪
বাঁ থেকে দিনা ইউনূস, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মিলেনিয়া ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্টলেডি মিলেনিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও তার মেয়ে দিনা ইউনূসের ছবি প্রকাশ করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। গত ২৩ সেপ্টেম্বর লোটে নিউইয়র্ক প্যালেসে ট্রাম্পের অভ্যর্থনা নৈশভোজে এই ছবি তোলা হয়।

জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে আগত বিশ্বনেতাদের সম্মানে ওই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান ড. ইউনূস।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউনূস ট্রাম্পের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন শীর্ষ নেতার সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং তোবগে।

এ ছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় মার্কিন বিশেষ দূত সার্জিও গরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

/এসও/কেএইচটি/
বিষয়:
জাতিসংঘডোনাল্ড ট্রাম্পড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন ড. ইউনূস, উপস্থিত ছিলেন ছয় রাজনীতিক
জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির সমালোচনা নেতানিয়াহুর
জবাবদিহিতা ছাড়া যেকোনো উন্নয়ন ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
টিভিতে আজকের খেলা (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
লালবাগে ব্যাংক কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা
লালবাগে ব্যাংক কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা
জুলাই আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে শাবিপ্রবির ৩৭ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
জুলাই আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে শাবিপ্রবির ৩৭ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
চকবাজারে ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগ
চকবাজারে ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিসকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
বিদেশে থাকলেও বাংলাদেশে এসেই হজে যেতে হবে
বিদেশে থাকলেও বাংলাদেশে এসেই হজে যেতে হবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media