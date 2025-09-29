রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ৩৪ লাখ ডলার দিচ্ছে জাপান

রোহিঙ্গাদের সহায়তায় জাপান ৩ দশমিক ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিচ্ছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকার জাপান দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) রোহিঙ্গা ও আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর জীবন রক্ষাকারী সহায়তার জন্য জাপান সরকারের পক্ষ থেকে জাপানি সরকারের ৫০০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন (প্রায় ৩ দশমিক ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) সময়োপযোগী অনুদানকে স্বাগত জানিয়েছে।
ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে জাপান বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে।
তিনি বলেন, ক্যাম্পগুলোতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং মানবিক তহবিলের তীব্র হ্রাস নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট রোধে এবং রোহিঙ্গারা নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারে এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে অবদান রাখতে ডব্লিউএফপি ও সব অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে জাপান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
জাপানের সর্বশেষ অনুদানে ডব্লিউএফপি ১ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং ২ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশিকে মাসিক খাদ্য সহায়তা ও পুষ্টি সহায়তা দেবে। পরিবারগুলো ক্যাম্প স্টোরগুলোতে চাল, মসুর ডাল এবং তাজা শাকসবজিসহ বিভিন্ন খাবার কেনার জন্য ই-ভাউচার পাবে। অপুষ্টি প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য ক্যাম্পের ভেতরে ও বাইরে শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা বা বুকের দুধ খাওয়ানো নারীদের কাছে বিশেষ পুষ্টি সহায়তা পৌঁছে যাবে।
২০২৪ সালের গোড়ার দিক থেকে প্রায় দেড় লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে তীব্র লড়াইয়ের কারণে ক্যাম্পে পৌঁছেছে। তাদের মোট জনসংখ্যা ১১ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক তহবিলের তীব্র হ্রাস পুরো মানবিক প্রতিক্রিয়াকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। খাদ্য, রান্নার গ্যাস, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। যদি নতুন তহবিল সুরক্ষিত না হয় তাহলে ডব্লিউএফপি ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া তার খাদ্য সহায়তায় একটি বড় ব্যাঘাতের ঝুঁকির মুখোমুখি হবে।
বাংলাদেশে ডব্লিউএফপির কান্ট্রি ডিরেক্টর ডম স্কালপেলি বলেন, জাপানের অবিচল অংশীদারত্ব এবং জাপানের জনগণের উদারতার জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ক্যাম্পগুলোতে মানবিক পরিস্থিতির আরও অবনতি রোধে সহায়তা করার জন্য আমরা সব অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ডব্লিউএফপিতে আমরা প্রতিটি ডলার প্রসারিত করা এবং দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং অর্থের মূল্য নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবো।
২০১৭ সালের আগস্ট থেকে রোহিঙ্গা আসা শুরু হওয়ার পর থেকে জাপান বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রতিক্রিয়াকে সমর্থন করেছে, এই নতুন তহবিলের মাধ্যমে ডব্লিউএফপি এবং অন্যান্য জাতিসংঘের সংস্থা এবং বাংলাদেশে এনজিওগুলোতে ২৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অবদান রেখেছে।