আখতার ও তাসনিম জারাকে নিয়ে রোহিঙ্গা বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে ড. ইউনূস

জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন। মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদফতরের জেনারেল অ্যাসেম্বলি হলে স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্ব শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ৮০তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি আনালেনা বেয়ারবক।
এদিন সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার সঙ্গে অ্যাসেম্বলি হলে উপস্থিত আছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমান।
এছাড়াও আরও উপস্থিত আছেন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘে সফররত জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন এবং সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা।
রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ কমপক্ষে ৭৫টি দেশ এবং সংস্থার প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
জাতিসংঘ আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্দেশ হলো রাজনৈতিক সমর্থন জোগানো, সংকটের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ, সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং মানবাধিকার ইস্যুসহ মূল কারণগুলোর সমাধান।
সম্মেলনে রোহিঙ্গা সংকটের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি একটি বিস্তৃত, উদ্ভাবনী, কার্যকর ও সময়সীমাবদ্ধ পরিকল্পনা প্রস্তাব করার চেষ্টা করা হবে। প্রধান অগ্রাধিকারে মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের মিয়ানমারে স্বেচ্ছায়, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা।