মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সংকটের ভুক্তভোগী: প্রধান উপদেষ্টা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫২আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৪
বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা (ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া)

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সংকটের ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, ‘আমরা বিশাল আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যয় বহন করতে বাধ্য হচ্ছি। রাখাইন দিয়ে বাংলাদেশে মাদক প্রবেশসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড আমাদের সামাজিক কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলেছে।’

মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরের জেনারেল অ্যাসেম্বলি হলে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বেকারত্ব ও দারিদ্র্যসহ আমাদের উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের কর্মসংস্থানের অনুমতি দিচ্ছি না।’

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘গণহত্যা শুরু হওয়ার আট বছর পেরিয়ে গেলেও রোহিঙ্গাদের দুর্দশা অব্যাহত রয়েছে। সংকট নিরসনে উদ্যোগের অভাব রয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থায়নে ভয়াবহ ঘাটতি রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমার থেকে। এর সমাধান সেখানেই আছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ করতে মিয়ানমার ও আরাকান সেনাবাহিনীর ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং রাখাইনে তাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের জন্য কাজ শুরু করতে হবে।’

এসময় তার বক্তব্যে তিনি সংকটের টেকসই সমাধানে সাতটি প্রস্তাব তুলে ধরেন।

বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকটজাতিসংঘড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
জেন-জি আন্দোলনে এবার মাদাগাস্কারে সরকার পতন
শিক্ষার্থীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, উপজেলা জামায়াত আমিরকে বহিষ্কার
রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জাতিসংঘে ৭ দফা প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
