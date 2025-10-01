X
০১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
রোহিঙ্গাদের জন্য ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩৮আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৫৪
রোহিঙ্গা/ফাইল ছবি

বাংলাদেশে আশ্রিত পাঁচ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে জীবন রক্ষাকারী মানবিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। এ জন্য যুক্তরাজ্য সরকার ২৭ মিলিয়ন পাউন্ডের (প্রায় ৪৪২ কোটি টাকা) একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার এই ঘোষণা দেন।

এই অর্থায়ন শরণার্থী এবং আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে খাদ্য, আশ্রয়, পরিষ্কার পানি এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী পরিষেবা সরবরাহ করবে, যা সেখানে বিশ্বস্ত অংশীদারদের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা ও অন্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর দুর্দশা নিয়ে মঙ্গলবার জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের সময় এই অর্থায়নের ঘোষণা দেওয়া হয়। 

মিয়ানমারের সহিংসতা থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী। সংঘাত ও নিপীড়নের কারণে মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে খাদ্য, আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানি এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সেবা দেবে যুক্তরাজ্য। 

এই অর্থায়নের মাধ্যমে ১ লাখ ৭৫ হাজার নারী ও মেয়েদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহ করবে এবং যৌন, শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সহায়তা করবে।

২৭ মিলিয়ন পাউন্ডের সহায়তা প্যাকেজটি প্রতিষ্ঠিত অংশীদারদের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে, এটি নিশ্চিত করবে যে এটি তাদের কাছে পৌঁছায় যাদের এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।  

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার বলেছেন যুক্তরাজ্যের এই নতুন সহায়তা বাংলাদেশের ৫ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানি এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সেবা সরবরাহ করবে এবং বাংলাদেশি আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করবে।

সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুতরা যাতে তাদের প্রাপ্য সমর্থন, সুরক্ষা, মর্যাদা এবং সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় যুক্তরাজ্য দীর্ঘমেয়াদী অবদানকারী দেশ। এই অতিরিক্ত তহবিলসহ ২০১৭ সাল থেকে ৪৪৭ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি মানবিক সহায়তা দিয়েছে এবং সহিংসতার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতরা তাদের প্রাপ্য সুরক্ষা, মর্যাদা এবং সুযোগগুলো নিশ্চিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যাবে।

