গণমাধ্যমের সঙ্গে ইসির সংলাপ ৬ অক্টোবর

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চলমান সংলাপের অংশ হিসেবে আগামী ৬ অক্টোবর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গত ২৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনি সংলাপের শুরু হয়েছিল সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে ইসির জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হক এ তথ্য জানিয়েছেন।
মো. আশাদুল হক জানান, ৬ অক্টোবর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন। এরপর দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে প্রিন্ট ও অনলাইন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সঙ্গে ইসির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
তিনি আরও জানান, আমন্ত্রণপত্র ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শিগগিরই পাঠানো হবে।
গত ২৮ সেপ্টেম্বর সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনি সংলাপ শুরু করে এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন কমিশন।
ইসি কর্মকর্তারা বলেন, আগামী ৭ অক্টোবর নারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসবে কমিশন।