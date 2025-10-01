X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গণমাধ্যমের সঙ্গে ইসির সংলাপ ৬ অক্টোবর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১১আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১১
নির্বাচন কমিশন ভবন

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চলমান সংলাপের অংশ হিসেবে আগামী ৬ অক্টোবর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গত ২৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনি সংলাপের শুরু হয়েছিল সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে ইসির জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হক এ তথ্য জানিয়েছেন।

মো. আশাদুল হক জানান, ৬ অক্টোবর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন। এরপর দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে প্রিন্ট ও অনলাইন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সঙ্গে ইসির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরও জানান, আমন্ত্রণপত্র ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শিগগিরই পাঠানো হবে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনি সংলাপ শুরু করে এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন কমিশন।

ইসি কর্মকর্তারা বলেন, আগামী ৭ অক্টোবর নারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসবে কমিশন।

/এএজে/আরকে/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনগণমাধ্যমসংলাপ
সম্পর্কিত
এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত
জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশনে ৩ কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করলো ইসি
সংসদ নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ
সর্বশেষ খবর
আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করেন: তামিম ইকবাল
আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করেন: তামিম ইকবাল
দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশবাসীকে এলডিপি মহাসচিবের শুভেচ্ছা
দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশবাসীকে এলডিপি মহাসচিবের শুভেচ্ছা
বৃথা গেলো সুয়ারেজের লড়াই, শিকাগোতে ডুবলো মায়ামি
বৃথা গেলো সুয়ারেজের লড়াই, শিকাগোতে ডুবলো মায়ামি
জামায়াত আমিরের বাসায় সুইডেন রাষ্ট্রদূতের প্রাতঃরাশ
জামায়াত আমিরের বাসায় সুইডেন রাষ্ট্রদূতের প্রাতঃরাশ
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media