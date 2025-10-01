X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক লাইফ সাপোর্টে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০১ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৯আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৯
ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক (ফাইল ছবি)

ভাষা সৈনিক আহমদ রফিকের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। রাজধানীর বারডেম জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন এই প্রবীণ বুদ্ধিজীবীকে বুধবার (১ অক্টোবর) বিকালে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে। 

বর্তমানে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন। ভাষা সৈনিক আহমদ রফিকের পারিবারিক সূত্র এ তথ্য জানা গেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কিডনির সমস্যার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার মাইল্ড স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।

এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর তাকে পান্থপথের হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় গত রবিবার তাকে বারডেমে স্থানান্তর করা হয়। 

হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে অবস্থানকালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দিলেও এখনও সে সহায়তা কার্যকর হয়নি বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।

১৯২৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্ম নেওয়া আহমদ রফিক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন লেখালেখি, গবেষণা ও সংস্কৃতিচর্চায়। একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত এই রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শতাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। পেয়েছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু সম্মাননা। দুই বাংলায় রবীন্দ্রচর্চায় তার অবদান অনন্য; কলকাতার টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাকে ‘রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য’ উপাধি দেয়। ২০০৬ সালে স্ত্রীকে হারানোর পর থেকে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় একাই জীবন কাটাচ্ছেন। নিউ ইস্কাটনের একটি ভাড়া বাসায় একাই থাকতেন তিনি। ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিপুল সংখ্যক বই থাকলেও তার আর কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পদ নেই।

/এসএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
হাসপাতালআইসিইউ বেড
সম্পর্কিত
কিডনি রোগে ভুগছেন কোরআনে হাফেজ, চিকিৎসার জন্য লাগবে ১৫ লাখ
সাবেক মন্ত্রীকে নূরুল মজিদকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা হচ্ছে: কারা কর্তৃপক্ষ
‘সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে’
সর্বশেষ খবর
সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া একটি ঐতিহ্যের স্মারক -ধর্ম উপদেষ্টা
সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া একটি ঐতিহ্যের স্মারক -ধর্ম উপদেষ্টা
সংকটে ঘুরপাক খাচ্ছে বেসরকারি খাত
সংকটে ঘুরপাক খাচ্ছে বেসরকারি খাত
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
শরীরে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া সেই নারীর মৃত্যু, অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন
শরীরে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া সেই নারীর মৃত্যু, অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন
সর্বাধিক পঠিত
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
সাবেক মন্ত্রীকে নূরুল মজিদকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা হচ্ছে: কারা কর্তৃপক্ষ
সাবেক মন্ত্রীকে নূরুল মজিদকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা হচ্ছে: কারা কর্তৃপক্ষ
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
এবার নেদারল্যান্ডসের ভিসা আবেদন নেওয়া বন্ধ করছে সুইডেন
এবার নেদারল্যান্ডসের ভিসা আবেদন নেওয়া বন্ধ করছে সুইডেন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media