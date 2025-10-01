ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক লাইফ সাপোর্টে

ভাষা সৈনিক আহমদ রফিকের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। রাজধানীর বারডেম জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন এই প্রবীণ বুদ্ধিজীবীকে বুধবার (১ অক্টোবর) বিকালে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে।
বর্তমানে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন। ভাষা সৈনিক আহমদ রফিকের পারিবারিক সূত্র এ তথ্য জানা গেছে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কিডনির সমস্যার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার মাইল্ড স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।
এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর তাকে পান্থপথের হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় গত রবিবার তাকে বারডেমে স্থানান্তর করা হয়।
হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে অবস্থানকালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দিলেও এখনও সে সহায়তা কার্যকর হয়নি বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।
১৯২৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্ম নেওয়া আহমদ রফিক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন লেখালেখি, গবেষণা ও সংস্কৃতিচর্চায়। একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত এই রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শতাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। পেয়েছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু সম্মাননা। দুই বাংলায় রবীন্দ্রচর্চায় তার অবদান অনন্য; কলকাতার টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাকে ‘রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য’ উপাধি দেয়। ২০০৬ সালে স্ত্রীকে হারানোর পর থেকে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় একাই জীবন কাটাচ্ছেন। নিউ ইস্কাটনের একটি ভাড়া বাসায় একাই থাকতেন তিনি। ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিপুল সংখ্যক বই থাকলেও তার আর কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পদ নেই।