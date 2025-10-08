X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
 ইতালি যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৯
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস (ফাইল ফটো)

ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের গ্লোবাল বৈঠকে অংশ নিতে রোমে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। আগামী ১২ অক্টোবর তিনি ইতালির রোমের উদ্দেশে রওনা হবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ের সময় প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখানে তিনি অংশ নেবেন এবং বক্তব্য রাখবেন।

প্রেস সচিব জানান, মিটিংয়ের সাইডলাইনে অনেক হাই-প্রোফাইল ব্যক্তির সঙ্গে ওনার মিটিং হবে। 

 

বিষয়:
ইতালিড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
