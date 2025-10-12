ইতালি পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামে যোগ দিতে ইতালির রোমে পৌঁছেছেন।
রবিবার (১২ অক্টোবর) রোমের স্থানীয় সময় বিকাল ৫টার দিকে তিনি রোম ফিউমিসিনো বিমানবন্দরে পৌঁছান।
এ সময় প্রধান উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানান ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ টি এম রোকেবুল হক। প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ইতালির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।