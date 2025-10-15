X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৫আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৫
ইতালির রোমে দুই দিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৮টা ২০ মিনিটে তাকে বহনকারী বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এর আগে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে রোমের ফিউমিসিনো বিমানবন্দর থেকে প্রধান উপদেষ্টা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১টায় ঢাকা থেকে ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের সিগনেচার ইভেন্টে অংশ নেন তিনি।

বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দরইতালিড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
