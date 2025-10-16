আন্দোলনের ঐক্য পুনরুজ্জীবিত করতে ন্যামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সংস্কারের আহ্বান বাংলাদেশের

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ন্যাম সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার উগান্ডার কাম্পালায় ন্যামের ১৯তম মধ্যবর্তী মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন যে, গত বছরের গণ-অভ্যুত্থানের পরে, বাংলাদেশের জনগণ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা, অধিকার নিশ্চিত করা এবং জবাবদিহিতা সমুন্নত রাখার জন্য সংস্কার গ্রহণের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।
তিনি আরও বলেন, একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে নারীদের ক্ষমতায়ন এবং যুব শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য বিনিয়োগ করা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ন্যাম সদস্যদের সাম্য, সংহতি ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠাতা আদর্শ গড়ে তোলার জন্য বিভাজন ও অবিশ্বাসের চেয়ে ঐক্যের দিকে বেশি মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, "এমন এক সময়ে যখন আমরা জাতিসংঘ জুড়ে সংস্কার নিয়ে আলোচনা করছি, তখন আন্দোলনের ঐক্যকে পুনরায় শক্তিশালী করার জন্য ন্যামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করার বিষয়টিও আমাদের বিবেচনা করা উচিত।
এদিন বিকেলে ফিলিস্তিন বিষয়ক ন্যাম মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে অংশ নেন তিনি। তিনি ফিলিস্তিনের স্বার্থে বাংলাদেশের অবিচল অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। গাজায় সম্প্রতি সম্মত যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে তিনি পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী করে ১৯৬৭ সালের পূর্ববর্তী সীমান্তের উপর ভিত্তি করে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের জন্য বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অব্যাহত মানবিক বোঝার বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।
সম্মেলনের ফাঁকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশ ও উগান্ডার মধ্যে পররাষ্ট্র দফতরের পরামর্শের বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন কাম্পালায় অনুষ্ঠিতব্য ন্যামের ১৯ তম মধ্যবর্তী মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যা আগামীকাল (১৬ অক্টোবর) সম্মেলন শেষে একটি রাজনৈতিক ঘোষণা এবং ফিলিস্তিন সম্পর্কিত একটি মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণা গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।