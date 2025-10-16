X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সংসদ নির্বাচন: ইউএনওদের প্রশিক্ষণ শুরু ২০ অক্টোবর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪০আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪০
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের (ইউএনও) জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হচ্ছে আগামী ২০ অক্টোবর থেকে। নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (ইটিআই) এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পাঠানো চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ইউএনওদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব নুসরাত আজমেরী হকের সই করা চিঠি নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই চিঠি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

চিঠিতে জানানো হয়, এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের জন্য নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ২০ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর (সম্ভাব্য তারিখ) পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ নেবেন ৫০ জন ইউএনও।

আরও বলা হয়, প্রশিক্ষণে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের ব্যাচভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি দেওয়া হলো।

ইউএনওনির্বাচন কমিশনপ্রশিক্ষণ কর্মসূচিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন মোদি, দাবি ট্রাম্পের
ঢাকায় ৫ ডাকাত গ্রেফতার, ডিবি পুলিশের জ্যাকেট-ওয়াকিটকি উদ্ধার
সাত কলেজ নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
চট্টগ্রাম ইপিজেডে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১০ ইউনিট 
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
নায়কহীন নায়িকা!
