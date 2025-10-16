সংসদ নির্বাচন: ইউএনওদের প্রশিক্ষণ শুরু ২০ অক্টোবর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের (ইউএনও) জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হচ্ছে আগামী ২০ অক্টোবর থেকে। নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (ইটিআই) এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পাঠানো চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ইউএনওদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব নুসরাত আজমেরী হকের সই করা চিঠি নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই চিঠি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
চিঠিতে জানানো হয়, এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের জন্য নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ২০ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর (সম্ভাব্য তারিখ) পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ নেবেন ৫০ জন ইউএনও।
আরও বলা হয়, প্রশিক্ষণে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের ব্যাচভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি দেওয়া হলো।