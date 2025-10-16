X
শুক্রবার জুলাই সনদ সই, ড্রোন ওড়াতে নিষেধাজ্ঞা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৬
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং (ফাইল ছবি)

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সই হবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এসময় কোনও প্রকার ড্রোন ওড়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। 

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এই তথ্য জানায়।     

প্রেস উইং বলছে, আগামীকাল (শুক্রবার) জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ সই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সংসদ এলাকায় এসময় কোনও প্রকার ড্রোন ওড়ানোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নির্দেশনা মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হলো।

