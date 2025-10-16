X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
তফসিল ঘোষণার আগে ছুটির দিনও ইসি কর্মকর্তাদের অফিসে থাকার নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৭আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৭
নির্বাচন কমিশন ভবন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পরে অফিসে থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইসি।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করে।

আদেশে বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে প্রস্তুতিমূলক প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এখন থেকেই সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নাজমুল কবীর সই করা আদেশে বলা হয়, এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

/এএজে/আরকে/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনতফসিল
