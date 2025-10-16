X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মা ইলিশ রক্ষায় দেশব্যাপী অভিযান, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৯আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৯
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের লোগো

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষে মৎস্য অধিদফতরের উদ্যোগে ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫’ দেশব্যাপী চলমান রয়েছে। এ বিশেষ অভিযান ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিনব্যাপী দেশের উপকূলীয় নদ-নদী, মোহনা ও সাগরসহ ৩৮ জেলার ১৭৮টি উপজেলায় ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’-এর আওতায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫’ পরিচালনা করছে। 

এই সময়কালে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদফতর এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, নিষিদ্ধ জাল ও ইলিশ জব্দ, জরিমানা এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণসহ ব্যাপক তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে জানানো হয়, ৪ অক্টোবর থেকে শুরু করে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) পর্যন্ত ৫ হাজার ৮৫টি অভিযান ও ১ হাজার ১৭৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১ হাজার ৩০১টি মামলা দায়ের করা হয় এবং আইন ভঙ্গের অপরাধে ১ হাজার ৪৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া এবং ৪২ দশমিক ৪৩ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ৪২৮ দশমিক ৪৭ লাখ মিটার জাল ও ৫৭ দশমিক ১ মেট্রিক টন ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা ইলিশ এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ জালগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে এবং নৌকা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি নিলামে বিক্রির মাধ্যমে ৩১ দশমিক ১২৮ লাখ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযান চলাকালে মেহেন্দিগঞ্জ, হিজলা, ভেদরগঞ্জ উপজেলায় একজন সহকারী কমিশনার (ভূমি)সহ মৎস্য অধিদফতরের দুজন কর্মকর্তা, নৌ পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর, তিনজন কনস্টেবলসহ মোট ৯ জন সদস্য আহত হন। ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’-এর আওতায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫’ পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মহানগর, কোম্পানীগঞ্জ, রায়পুর, হিজলা, শিবচর ও শ্রীনগর উপজেলায় সেনাবাহিনীর সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে দেশি-বিদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে যুদ্ধজাহাজ ও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট দিয়ে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে। এছাড়া আকাশপথে ইলিশ অধ্যুষিত জেলাগুলোর নদীগুলো নজরদারির জন্য এ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ৩টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জেলেদের জন্য ৩৮ জেলার ১৬৫টি উপজেলার ৬ লাখ ২০ হাজার ১৪০ জন জেলেকে ২৫ কেজি হারে ১৫ হাজার ৫০৩ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ১৫ হাজার ৪০০ দশমিক ৮৫ মেট্রিক টন (৯৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ) চাল ইতোমধ্যে বিতরণ শেষ হয়েছে।

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞামৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
বিনা টাকায় সিগারেট বিতরণ করে প্রমোশন করায় জরিমানা
দূষণ রোধে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান: জরিমানা ও সতর্কবার্তা
ট্রেনের ৭০০ টিকিটসহ তিন জন আটক
সর্বশেষ খবর
সবাইকে জুলাই সনদ সইয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার আহ্বান
সবাইকে জুলাই সনদ সইয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার আহ্বান
স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক
স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক
চরমোনাই রাজারচর বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি
চরমোনাই রাজারচর বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি
৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media