X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৮আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৮
বেতন কমিশনের লোগো

সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকরী নতুন বেতনকাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষে গঠিত বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে অনলাইনে চারটি প্রশ্নমালায় প্রাপ্ত সর্বসাধারণের মতামত ও সুপারিশ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক তথ্য বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 

তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতি কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের মতামত বা সুপারিশ দিয়েছে। প্রাপ্ত সুপারিশ ও মতামত কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। কমিশন আশা করছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ১-১৫ অক্টোবর সাধারণ নাগরিক, সরকারি চাকরিজীবী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতি এই চার ক্যাটাগরিতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে কমিশন অনলাইনে সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহ করেছ।

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
বেতনতথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কমিশন
সম্পর্কিত
তথ্য উপদেষ্টার সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
অনশন শুরু, রবিবার যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার পরিকল্পনা শিক্ষকদের
সর্বশেষ খবর
মা মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে: ফরিদা আখতার
মা মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে: ফরিদা আখতার
ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল
ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল
সিএনজি অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের চাপা, ব্যবসায়ী নিহত
সিএনজি অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের চাপা, ব্যবসায়ী নিহত
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media