ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

গুম ও খুনের বিচার নিশ্চিত, আ.লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি লিখেছে ছয়টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। এটি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতামত হিসেবে দেখছে সরকার। তবে সরকার চিঠির বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ বা বিবৃতি জানাবে না।
বুধবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ছয় সংস্থার চিঠির বিষয়ে এ মন্তব্য করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘‘দেখুন, প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ করবে। আমরা এটাই মনে করি। মানবাধিকার সংগঠনগুলো তাদের কাজ করবে। সরকারের পক্ষে কখনোই তাদের সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। অবশ্যই মানবাধিকার নিয়ে কোনও উদ্বেগ আসলে সেটাকে আমরা বিবেচনায় নেই এবং সরকারের পক্ষে যেটুকু সম্ভব সেটা করা হয়। সবার দৃষ্টিভঙ্গিও এক না। প্রত্যেকে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথাবার্তা বলে থাকে এবং সরকারকে অনেককিছু বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হয়। আমার মনে হয়, আমরা এটাকে এভাবে দেখি।’’
রবিবার (২০ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) ওয়েবসাইটে ওই চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে।
ছয় সংস্থার চিঠি নিয়ে সরকার প্রতিবাদ বা বিবৃতি দেবে কিনা, জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘‘এটা তো প্রতিবাদ বা বিবৃতি দেওয়ার বিষয় নয়। তারা তাদের মতামত দিয়েছে, আমরা আমাদের সেই অনুযায়ী কাজ করবো। তাও যদি একটা স্টেজে তাদের কোনও একটা বিষয় নিয়ে আপত্তি থাকে, বা তারা কোনও বিশেষ উত্তর চায়, আমরা অবশ্যই জানাবো।’