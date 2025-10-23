X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার চাইলেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১১আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১২
উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন (ফাইল ছবি)

জাতিসংঘের কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জরুরি। বৈশ্বিক শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা কেবল শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর নয়, বরং সব সদস্য দেশের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। 

জাতিসংঘ দিবস-২০২৫ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে “জাতিসংঘ দিবস: জাতিসংঘ সংস্কারের  পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন” শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স, হুসাইন অ্যান্ড হুসাইন ফাউন্ডেশন এবং ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশনের লুটন শাখা।

বাংলাদেশ শান্তিপ্রিয়, নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক অবস্থান থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্গঠনের এখনই উপযুক্ত সময়। 

ইউএনএ–লুটন (ইউকে)–এর সেক্রেটারি ড. ডেভিড চিজম্যান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি জাতিসংঘের ভেটো প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা এবং বৃহত্তর বৈশ্বিক সহযোগিতার ওপর জোর দেন।

সংস্থাটির সভাপতি ড. নাজিয়া খানম তরুণ প্রজন্মকে জাতিসংঘের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান এবং নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

এসআইপিজি–এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো অ্যাম্বাসেডর এমডি. সুফিউর রহমান বলেন, জাতিসংঘকে আরও কার্যকর করতে ধাপে ধাপে বাস্তবসম্মত সংস্কার প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের সমাপনীতে ইউএনএ–লুটন (ইউকে) বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) প্রচারে অবদানের জন্য ডাকবক্স ফাউন্ডেশন, পাবলিক স্পিকিং ফাউন্ডেশন এবং প্রাণ–আরএফএল গ্রুপকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

সেমিনারে কূটনীতিক, অ্যাকাডেমিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এ আয়োজনকে জাতিসংঘ সংস্কার ও বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ একটি আলোচনা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অভিহিত করেন।

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
জাতিসংঘএম সাখাওয়াত হোসেনউপদেষ্টা
সম্পর্কিত
অন্তত বিএনপি-জামায়াত উপদেষ্টাদের কাজে খুশি: আসিফ নজরুল
জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন
২০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে মিরসরাই ইপিজেডের প্রবেশপথ
সর্বশেষ খবর
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার
চীনা সেনাবাহিনীর নতুন উপপ্রধান ঝাং শেংমিন
চীনা সেনাবাহিনীর নতুন উপপ্রধান ঝাং শেংমিন
বাংলাদেশ জলবায়ু সংকটকে অর্থনৈতিক সুযোগে রূপ দিতে পারে: ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশ জলবায়ু সংকটকে অর্থনৈতিক সুযোগে রূপ দিতে পারে: ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত
ক্ষমতায় গেলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে: জামায়াত আমির
ক্ষমতায় গেলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে: জামায়াত আমির
সর্বাধিক পঠিত
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
তরুণীর লাশ উদ্ধার করে মর্গে এনে ধর্ষণ, জেলাজুড়ে তোলপাড়
তরুণীর লাশ উদ্ধার করে মর্গে এনে ধর্ষণ, জেলাজুড়ে তোলপাড়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media