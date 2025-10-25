X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গুম প্রতিরোধে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: আসিফ নজরুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৮আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৮
বক্তব্য দিচ্ছেন ড. আসিফ নজরুল

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, গুম হত্যার চেয়েও নিকৃষ্টতম অপরাধ। গুম প্রতিরোধে শুধু আইনগত সংস্কার নয়, প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারও। শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানের হোটেল আমারিতে অনুষ্ঠিত ‘ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ: জোরপূর্বক গুম মোকাবিলায় বিচার বিভাগের ভূমিকা’ (Ensuring Justice: The Role of the Judiciary in Addressing Enforced Disappearances) শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 

কর্মশালাটি গুম সংক্রান্ত কমিশন অফ ইনকোয়ারির উদ্যোগে এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

ড. আসিফ নজরুল বলেন, অনেক প্রাণ ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ একটি পরিবর্তিত পরিবেশে অবস্থান করছি। এই পরিবর্তন স্থায়ী করতে হলে গুমের বিচার নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

বিচারকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল বলেন, গুমের বিচার বাস্তবায়নে বিচারকদের সাহসী ও ন্যায্য ভূমিকা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় অবস্থানই একদিন বাংলাদেশ থেকে গুমের সংস্কৃতি নির্মূল করবে।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের সময় কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিচার লিখা একটি সৃজনশীল শিল্প। তাই বিচারকরা হলেন সৃজনশীল শিল্পী। তাদের শিল্পকর্মই তাদের বিচার। তাদের এই প্রস্তাবটি মনে রাখা উচিত। 
তিনি বলেন, গুম প্রতিরোধে বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মানবাধিকার কাঠামোর মধ্যে সমন্বিত সহযোগিতা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বিচার বিভাগ ও তদন্ত সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি গুমের বিচার নিশ্চিতের মূল চাবিকাঠি।

কমিশনের সদস্য বিচারপতি মো. ফরিদ আহমেদ শিবলী বলেন, গুম-সংক্রান্ত মামলাগুলোর কার্যকর তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এখন সময়ের দাবি। তিনি জানান, কমিশন ইতোমধ্যে বিদ্যমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করে গুম সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, সাক্ষী সুরক্ষা ও ভুক্তভোগী পরিবারের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের প্রস্তাব প্রস্তুত করছে।

গুম সংক্রান্ত কমিশন অফ ইনকোয়ারির জনসংযোগ কর্মকর্তা কে এম খালিদ বিন জামান জানান, কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রেখেছেন, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা এবং ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান। ওয়ার্কিং সেশন পরিচালনা করেন কমিশনের সদস্য মো. সাজ্জাদ হোসেন। 

কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন কমিশনের সদস্য ড. নাবিলা ইদ্রিস। এই পর্বে গুম-সংক্রান্ত মামলায় প্রমাণ সংগ্রহ, সাক্ষ্যগ্রহণ, মানবাধিকার মানদণ্ডের প্রয়োগ ও বিচার প্রক্রিয়ার জবাবদিহি নিশ্চিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আলোচনায় গুম প্রতিরোধে একটি স্থায়ী গুম প্রতিরোধ কমিশন গঠন, গুম প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন, বিচার বিভাগের আওতায় স্বতন্ত্র তদন্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠা, গুম সংক্রান্ত মামলার জটিলতা নিরসনে মনিটরিং সেল গঠন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বিচারকদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আয়োজন, ভিক্টিমদের সাইকোলজিক্যাল ও লিগ্যাল সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ, ভিকটিমদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনসহ অস্ত্র ও বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, অনলাইন জিডি সহজীকরণ, চিহ্নিত মামলাগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিষ্পন্ন করা, বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে ভিক্টিমদের সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ, ম্যাজিস্ট্রেটদের মিথ্যা মামলা নিরসন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান এবং বিচার বিভাগ ও কমিশনের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের কাঠামো উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উঠে আসে।

দেশের বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে কর্মরত বিচারকসহ প্রায় ৯০ জন প্রশিক্ষণার্থী এতে অংশগ্রহণ করেন।

/জেইউ/এমকেএইচ/
বিষয়:
বিচারআসিফ নজরুলগুম
সম্পর্কিত
আমিরাতে আটক বাংলাদেশিদের মুক্তির জন্য চিঠি দেবেন প্রধান উপদেষ্টা
অন্তত বিএনপি-জামায়াত উপদেষ্টাদের কাজে খুশি: আসিফ নজরুল
জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন
সর্বশেষ খবর
রাতেই কাটছে নিষেধাজ্ঞা, ইলিশ ধরতে প্রস্তুতি জেলেরা
রাতেই কাটছে নিষেধাজ্ঞা, ইলিশ ধরতে প্রস্তুতি জেলেরা
রোহিত-কোহলির দাপটে হোয়াইটওয়াশ এড়িয়েছে ভারত 
রোহিত-কোহলির দাপটে হোয়াইটওয়াশ এড়িয়েছে ভারত 
ইনকগনিটো মোড বা ভিপিএন কি পুরোপুরি নিরাপত্তা দেয়?
ইনকগনিটো মোড বা ভিপিএন কি পুরোপুরি নিরাপত্তা দেয়?
বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে বিএনপি নেতা নিহত
বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে বিএনপি নেতা নিহত
সর্বাধিক পঠিত
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ‘স্বঘোষিত সন্ত্রাসী’ মিলন সেনা অভিযানে গ্রেফতার
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ‘স্বঘোষিত সন্ত্রাসী’ মিলন সেনা অভিযানে গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media