সারা দেশে ভোটকেন্দ্র হবে ৪২ হাজার ৭৬১টি

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রর তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী নির্বাচনে সারা দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা হবে ৪২ হাজার ৭৬১টি।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নিজ দফতরের সামনে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি বলেন, ‘আমাদের ৬৪টা জেলার ৩০০ কনস্টিটিয়েন্সির ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৪২ হাজার ৭৬১টি। আর কক্ষের সংখ্যা হচ্ছে পুরুষদের জন্যে ১ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি এবং নারীদের জন্য ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০২টি। আর এই দুটি মিলিয়ে চূড়ান্ত ভোটকক্ষের সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৯টি।’
এ সময় এনসিপির প্রতীকের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান যা বলা হয়েছে... এখান থেকে এখন পর্যন্ত আমার কাছে বিকল্প কোনও প্রস্তাব দেওয়ার বা কথা বলার কোনও তথ্য নেই। কাজেই নির্বাচন কমিশন যেটা বলেছে যে, তারা স্ববিবেচনায় নিজ একটা প্রতীক বরাদ্দ করে দেবে, সেটাই হচ্ছে এখনকার পর্যন্ত অবস্থান।’
গণভোটের ব্যাপারে জানতে চাইলে সচিব বলেন, ‘গণভোটের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে এখনও কোনও তথ্য আসেনি।’