X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

সারা দেশে ভোটকেন্দ্র হবে ৪২ হাজার ৭৬১টি

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫১আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২১
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ/বাংলা ট্রিবিউন

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রর তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী নির্বাচনে সারা দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা হবে ৪২ হাজার ৭৬১টি।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নিজ দফতরের সামনে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।  

তিনি বলেন, ‘আমাদের ৬৪টা জেলার ৩০০ কনস্টিটিয়েন্সির ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৪২ হাজার ৭৬১টি। আর কক্ষের সংখ্যা হচ্ছে পুরুষদের জন্যে ১ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি এবং নারীদের জন্য ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০২টি। আর এই দুটি মিলিয়ে চূড়ান্ত ভোটকক্ষের সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৯টি।’

এ সময় এনসিপির প্রতীকের বিষয়ে তিনি বলেন,‎ ‘এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান যা বলা হয়েছে... এখান থেকে এখন পর্যন্ত আমার কাছে বিকল্প কোনও প্রস্তাব দেওয়ার বা কথা বলার কোনও তথ্য নেই। কাজেই নির্বাচন কমিশন যেটা বলেছে যে, তারা স্ববিবেচনায় নিজ একটা প্রতীক বরাদ্দ করে দেবে, সেটাই হচ্ছে এখনকার পর্যন্ত অবস্থান।’

গণভোটের ব্যাপারে জানতে চাইলে সচিব বলেন, ‘গণভোটের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে এখনও কোনও তথ্য আসেনি।’

/এএজে/এমএইচআর/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনভোটজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনগণভোট
সম্পর্কিত
নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সবার সমর্থন জানতে ইসিতে কমনওয়েলথ
ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ সোমবার: ইসি সচিব
জুলাই সনদ প্রশ্নে আমরা এখনও আপসহীন: সারজিস আলম
সর্বশেষ খবর
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতন্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতন্ডা
যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো এক ব্যক্তির
যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো এক ব্যক্তির
সাংবাদিক আবদুল আজিজের বাবার মৃত্যু
সাংবাদিক আবদুল আজিজের বাবার মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media