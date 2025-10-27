X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
গ্রাফিতি সংকলনে ভারতের উত্তরাঞ্চলকে জুড়ে দেওয়ার দাবি অসত্য: প্রেস উইং

বাংলা টিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০২আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০২
দাবিটি সম্পূর্ণ অসত্য এবং কল্পনাপ্রসূত বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস পাকিস্তানের যৌথ বাহিনীর চেয়ারম্যান (সিজেসিসি) জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জাকে একটি পতাকা উপহার দিয়েছেন। যেখানে বাংলাদেশের পতাকায় ভারতের উত্তর পুর্বাঞ্চলকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দাবিটি সম্পূর্ণ অসত্য এবং কল্পনাপ্রসূত বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। 

সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাতে এক বিবৃতিতে প্রেস উইং ফ্যাক্টস জানায়, মূলত প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় গ্রাফিতি চিত্রের একটি সংকলন ‘দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ’ পাকিস্তানের জেনারেলকে উপহার দিয়েছেন। 

প্রেস উইং জানায়, এটি গণঅভ্যুত্থানের ওপর রচিত একটি সচিত্র দলিল। এর মধ্যে সংকলিত হয়েছে ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগে অর্জিত বিপ্লবের ঐতিহাসিক চিত্র। সংকলনটি প্রকাশ করেছে জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন। গ্রাফিতি সংকলনের প্রচ্ছদে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ আবু সাইদের পেছনে রক্তরাঙ্গা বাংলাদেশের মানচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। প্রচ্ছদে দৃশ্যমান মানচিত্রটি গ্রাফিতি হিসেবে অঙ্কিত হওয়ায় বাংলাদেশের মূল মানচিত্রের পরিমাপের কিছুটা হেরফের হয়েছে বলে কারও কাছে মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতের উত্তর পুর্বাঞ্চলের কোনও অংশ গ্রাফিতি মানচিত্রটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে দাবি করাটা সম্পূর্ণ অসত্য এবং কল্পনাপ্রসূত। বাংলাদেশের মানচিত্রের সঙ্গে উল্লেখিত গ্রাফিতিতে দৃশ্যমান মানচিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, অঙ্কিত মানচিত্রটিতে বাংলাদেশের প্রকৃত মানচিত্র প্রায় হুবহুভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। 

প্রেস উইং আরও জানায়, এর আগেও প্রধান উপদেষ্টা ‘দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ’ জাতিসংঘ প্রধান, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোসহ বিশ্ব নেতাদের উপহার দিয়েছেন। 

/এসও/আরআইজে/
বিষয়:
প্রধান উপদেষ্টাপ্রেস উইং
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
মিডল অর্ডারের ব্যাটারদের আরও দায়িত্ব নিতে হতো: তানজিম সাকিব 
শাকসু নির্বাচন আয়োজনে ১৩ সদস্যের কমিশন গঠন, দেওয়া হয়নি রোডম্যাপ
১০ দিনের মধ্যে যুদ্ধবিরতির খসড়া: জেলেনস্কি
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
