জাতীয় নির্বাচনের দিন বা আগে গণভোটের সুপারিশ, থাকবে না ‘নোট অব ডিসেন্ট’

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. রীয়াজ বলেছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই গণভোট করার সুপারিশ করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন পর্যন্ত গণভোট করতে পারে। তবে এ নিয়ে দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়ার পক্ষে নয় কমিশন। এ বিষয়ে তফশিল ঘোষণা করতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে সরকার। তিনি বলেন, কিছু বিষয় অফিস আদেশের মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর নোট অব ডিসেন্টের বিষয়গুলো গণভোটে উল্লেখ থাকবে না।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ২টায় জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ জমা দেওয়ার পর রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, সাংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বাস্তবায়নের জন্য ৪৮টি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখানে একসঙ্গে ৪৮টি বিষয় বাস্তবায়নে জনগণের ওপর গণভোট হবে।
তিনি জানান, আগামী জাতীয় সংসদের ৯ মাসের মধ্যে হবে সংবিধান সংস্কার পরিষদ। তাদেরকে এক ধরনের গাঠনিক ক্ষমতা দেওয়া হবে। তারা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করতে পারবে।
এই সংসদ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন করবে। এগুলো বিল আকারে জনগণের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যদি সংবিধান সংস্কার পরিষদ ২৭০ দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন না করে, তাহলে জুলাই সনদে থাকা বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে প্রতিস্থাপিত হবে।
আলী রীয়াজ জানান,আজকেই সব রাজনৈতিক দলগুলোকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সুপারিশমালা পৌঁছে দেওয়া হবে।
এনসিপিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এখনও সনদে স্বাক্ষর করেনি, তাহলে বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয় কিনা, এমনটি জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। আশা করি, বাকি তিন দিনের মধ্যে তারা সই করবেন।
সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার ও প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে জমা দিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।