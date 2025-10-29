X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
ভারতের উপকূল অতিক্রম করেছে ঘূর্ণিঝড় মোন্থা, নামানো হলো বন্দরের সতর্কতা সংকেত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৫২আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৫২
বঙ্গোপসাগর (ফাইল ছবি)

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোন্থা ভারতের অন্ধ্র উপকূল অতিক্রম করেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় রাত ১১টার দিকে অতিক্রম শুরু করে মধ্যরাতে শেষ করেছে। এর ফলে সাগর আগের চেয়ে শান্ত হওয়ায় দেশে চার সমুদ্র বন্দরকে সতর্কতা সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে৷ তবে মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাকে বুধবার বিকাল পর্যন্ত সাবিধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থানরত প্রবল ঘূর্ণিঝড় "মোন্থা" আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মধ্যরাতে (২৮ অক্টোবর) ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ উপকূল অতিক্রম সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে এটি অন্ধ্র প্রদেশ ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি ঝরিয়ে দূর্বল হতে পারে।

এজন্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরগুলোকে সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। তবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে আজ বিকেল (২৯ অক্টোবর) পর্যন্ত সাবধানে চলাচল করতে এবং গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে সাগর উত্তাল থাকায় দেশের চার সমুদ্র বন্দরে দুই নম্বর দূরবর্তী সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছিল।

আবহাওয়া পূর্বাভাসঘূর্ণিঝড় মোন্থা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
