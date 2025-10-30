‘ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে হবে ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো, দুর্গম এলাকায় হেলিপ্যাড’

ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মধ্যে ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো ঠিক করার পাশাপাশি দুর্গম এলাকাতে হেলিপ্যাড তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সরকারের ৩১ মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রাক প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘অবাধ সুন্দর নির্বাচন করতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা বলেছি রাস্তাঘাট ঠিক করতে। যাতে ভোটারদের যাতায়াতে সমস্যা না হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মধ্যে ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো ঠিক করা হবে।’
তিনি বলেন, ‘ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত করা হচ্ছে। ব্যাংক কর্মকর্তারা এখানে থাকবেন। দুর্গম এলাকাতে হেলিপ্যাড তৈরি করার কথা বলেছি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ এগুলো করবে। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ভিসা প্রাপ্তিতে যাতে কোনও ঝামেলা না হয় তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখবে।’
ইসি সচিব বলেন, ‘মাঠ পর্যায়ে সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন এবং পুলিশ এডমিনিস্ট্রেশনের কর্মকর্তাদের বদলির বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। মাঠ প্রশাসনের যে সমস্ত বদলি হবে সেটা প্রাথমিকভাবে এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারা নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করছেন এবং পরবর্তীতে যখন নির্বাচন তফসিল হবে, সে সময় প্রয়োজন হলে, ইসি উদ্যোগ নেবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ঋণখেলাপীদের সঠিক তথ্য চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে একটু সময় যাতে তাদের দেওয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যানবাহন যাতে ব্যবহার করা না হয় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’
আখতার আহমেদ বলেন, ‘ভোটের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখারা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তফসিল ঘোষণা পর থেকে নির্বাহী হাকিম কাজ করলেও, আমরা বলেছি তারা যাতে প্রথম থেকে কাজ করনে। যাতে আচরণবিধি সঠিকভাবে প্রতিপালন হয়। ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যাতে পরীক্ষা নির্বাচনের সময় না থাকে। বিদ্যুতের প্রবাহ সচল রাখতে বিদ্যুৎ বিভাগকে বলা হয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটের বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। যাতে নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত সবাই ভোট দিতে পারেন। এজন্য তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১৬ নভেম্বর জনগণের জন্য এ সংক্রান্ত অ্যাপ উন্মুক্ত করা হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এআইয়ের অপপ্রচার রোধে এনটিএমসির (ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার) অ্যাপ সফল ব্যবহার করার কথা আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি এখান একটা সেল গঠন করা হবে।’
তিনি বলেন, ‘বাজেটের ব্যাপারে সবাই কথা বলেছেন। প্রচার-প্রচারণার সঙ্গে বাজেটের ব্যাপারটা আছে তো সবাই সবার জায়গা থেকে আমাদের জানাবে। আমরা বলেছি যে বাজেটের ব্যাপারে সাশ্রয়ী হতে হবে।’
ইসি সচিব বলেন, ‘কেন্দ্রভিত্তিক মেডিক্যাল টিম রাখার কথা বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে নৌযান চলাচলে বন্ধ রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাসহ অন্যান্য যে শৃঙ্খলা-আইন বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে কথা হয়েছে।’