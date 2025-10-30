X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে হবে ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো, দুর্গম এলাকায় হেলিপ্যাড’

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৩২আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৩২
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ/বাংলা ট্রিবিউন

ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মধ্যে ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো ঠিক করার পাশাপাশি দুর্গম এলাকাতে হেলিপ্যাড তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সরকারের ৩১ মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রাক প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

আখতার আহমেদ বলেন, ‘অবাধ সুন্দর নির্বাচন করতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা বলেছি রাস্তাঘাট ঠিক করতে। যাতে ভোটারদের যাতায়াতে সমস্যা না হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মধ্যে ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো ঠিক করা হবে।’

তিনি বলেন, ‘ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত করা হচ্ছে। ব্যাংক কর্মকর্তারা এখানে থাকবেন। দুর্গম এলাকাতে হেলিপ্যাড তৈরি করার কথা বলেছি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ এগুলো করবে। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ভিসা প্রাপ্তিতে যাতে কোনও ঝামেলা না হয় তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখবে।’

ইসি সচিব বলেন, ‘মাঠ পর্যায়ে সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন এবং পুলিশ এডমিনিস্ট্রেশনের কর্মকর্তাদের বদলির বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। মাঠ প্রশাসনের যে সমস্ত বদলি হবে সেটা প্রাথমিকভাবে এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারা নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করছেন এবং পরবর্তীতে যখন নির্বাচন তফসিল হবে, সে সময় প্রয়োজন হলে, ইসি উদ্যোগ নেবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঋণখেলাপীদের সঠিক তথ্য চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে একটু সময় যাতে তাদের দেওয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যানবাহন যাতে ব্যবহার করা না হয় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’

আখতার আহমেদ বলেন, ‘ভোটের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখারা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তফসিল ঘোষণা পর থেকে নির্বাহী হাকিম কাজ করলেও, আমরা বলেছি তারা যাতে প্রথম থেকে কাজ করনে। যাতে আচরণবিধি সঠিকভাবে প্রতিপালন হয়। ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যাতে পরীক্ষা নির্বাচনের সময় না থাকে। বিদ্যুতের প্রবাহ সচল রাখতে বিদ্যুৎ বিভাগকে বলা হয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটের বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। যাতে নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত সবাই ভোট দিতে পারেন। এজন্য তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১৬ নভেম্বর জনগণের জন্য এ সংক্রান্ত অ্যাপ উন্মুক্ত করা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এআইয়ের অপপ্রচার রোধে এনটিএমসির (ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার) অ্যাপ সফল ব্যবহার করার কথা আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি এখান একটা সেল গঠন করা হবে।’

তিনি বলেন, ‘বাজেটের ব্যাপারে সবাই কথা বলেছেন। প্রচার-প্রচারণার সঙ্গে বাজেটের ব্যাপারটা আছে তো সবাই সবার জায়গা থেকে আমাদের জানাবে। আমরা বলেছি যে বাজেটের ব্যাপারে সাশ্রয়ী হতে হবে।’

ইসি সচিব বলেন, ‘কেন্দ্রভিত্তিক মেডিক্যাল টিম রাখার কথা বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে নৌযান চলাচলে বন্ধ রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাসহ অন্যান্য যে শৃঙ্খলা-আইন বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে কথা হয়েছে।’

/এএজে/এমএইচআর/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনইসিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
‘ফুল’ চেয়ে ‘শাপলার কলি’, অসন্তুষ্ট এনসিপি
কারও দাবিতে নয়, ইসি মনে করেছে তাই ‘শাপলা কলি’: সচিব
ইসির প্রতীক তালিকায় ‘শাপলা কলি’, গেজেট প্রকাশ
সর্বশেষ খবর
ইন্দোনেশিয়ার আলোচিত ভৌতিক সিনেমা বাংলাদেশে
এ সপ্তাহের সিনেমাইন্দোনেশিয়ার আলোচিত ভৌতিক সিনেমা বাংলাদেশে
বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে কৌশলী চীন
বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে কৌশলী চীন
সারা দেশে সেনা অভিযানে ৭ দিনে আটক ১৪৯
সারা দেশে সেনা অভিযানে ৭ দিনে আটক ১৪৯
ডিএসসিসির প্রশাসক ও ঢাকা ওয়াসার এমডি শাহজাহানকে বদলি
ডিএসসিসির প্রশাসক ও ঢাকা ওয়াসার এমডি শাহজাহানকে বদলি
সর্বাধিক পঠিত
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
৫ ঘণ্টা চাকরির ঘোষণায় খুশি না কেন
৫ ঘণ্টা চাকরির ঘোষণায় খুশি না কেন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media