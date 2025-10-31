জনপ্রশাসনের পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখার জন্য গঠিত সরকারের জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি বাতিল করেছে সরকার।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হুমায়ুন কবিরের সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি গঠনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সফল কমিটি বাতিল করা হয়েছে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
জানা গেছে, এর মধ্য দিয়ে জনপ্রশাসনে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি এবং বদলি সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে মতামত বা সুপারিশ দেওয়ার ক্ষমতা এই কমিটির থাকলো না। এর ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে চলমান দীর্ঘদিনের অসন্তোষের নিরসন হলো।
জনপ্রশাসনে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি এবং বদলি সংক্রান্ত সব ক্ষমতা সুপরিয়ার সিলেকশন বোর্ড বা এসএসবির হাতে পুনরায় ফেরত দেওয়া হলো।
তবে এসএসবিকে নিরপেক্ষ এবং কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
অর্থ উপদেষ্টা ডক্টর সালেহউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে এই কমিটিতে আছেন—উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ান হাসান, উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব।