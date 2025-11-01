X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
জাটকা নিধনের শাস্তি ২ বছরের জেল, ৫ লাখ টাকা জরিমানা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:২৯আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:২৯
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের লোগো

ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে শুরু হওয়া দেশব্যাপী জাটকা ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা চলবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। এই ৮ মাস মেয়াদি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে হতে পারে দুই বছরের জেল ও অনধিক ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ড। 

শনিবার (১ নভেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে এই নিরষেধাজ্ঞা। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। 

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং মৎস্য অধিদফতরের বাস্তবায়নে এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় ২৫ সেন্টিমিটারের ছোট ইলিশ (জাটকা) আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

মৎস্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে অনধিক ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে। মৎস্য অধিদফতর সারা দেশে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, নৌ পুলিশ, র‌্যাব ও স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় কঠোরভাবে এ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করবে।

উল্লেখ্য, এর আগে ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম ইলিশ রক্ষায় ‘ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫’ বাস্তবায়ন করা হয়। ওই সময়ে ডিমওয়ালা ইলিশ থেকে নিঃসৃত ডিমের পরিস্ফুটনের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা বর্তমানে উপকূলীয় নদ-নদী ও মোহনাগুলোতে বিচরণ করছে। এসব পোনা নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারলেই ভবিষ্যতে দেশের ইলিশ উৎপাদন আরও বাড়বে। 

বিষয়:
জরিমানাইলিশ মাছইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞামৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
